原标题：【扩内需促消费在行动】内蒙古抓住“黄金期”推动冰雪产业高质量发展

近几天，内蒙古多地迎来降雪，气温骤然下降，各地的冰雪文化产业也都“热”了起来，各种冰雪运动热度持续攀升。内蒙古抓住“黄金冰雪期”，发挥冰雪资源的特点和优势，将冰雪运动带到群众身边、融入群众生活，用群众喜闻乐见的形式演绎冰雪魅力，推动构建更高水平的全民健身公共服务体系，推动冰雪运动产业高质量发展。

在内蒙古赤峰市道谷南山滑雪场，雪地摩托、雪圈冲浪、冰上自行车、迷你冰壶、冰上爬犁等丰富多彩的冰雪娱乐项目吸引众多游客参与到冰雪运动中来。

从广州来内蒙古“捧场”的李欣直言，她尤其喜欢内蒙古各地“越冷越刺激”的冰雪体育活动，“能给快节奏的生活，增添一种趣味。”

今年，赤峰市以“冰雪奇缘 绚丽赤峰”为主题，同步推出冰雪+节庆、冰雪+体育、冰雪+演艺、冰雪+展会等9类63项精彩冰雪活动，将冰雪资源与民俗文化、运动休闲等旅游要素有机结合，打造全要素冰雪旅游体系，将冰雪“产业链”和“市场面”做实做大。赤峰市道谷南山滑雪场也借着“十四冬”的契机办起了冰雪研学活动，吸引更多人走上雪场探索冰雪世界。

前几天，在内蒙古呼伦贝尔，第二届冰雪文化运动旅游季暨第十九届牙克石凤凰山开雪季启动。启动仪式现场设置了穿越、非遗、泼雪、摄影、夜间滑雪及研学6大主题，包括森林徒步穿越、雪地摩托和自驾车穿越兴安林海等活动，冰雪运动爱好者们汇聚于此，尽享冰雪运动的魅力和快乐。

该活动将持续到2024年春节前后。呼伦贝尔各旗市区也将广泛组织开展冰雪嘉年华、四季冰雪赛、社区冰雪运动会、大众滑雪赛、全民上冰雪等大众冰雪赛事和趣味冰雪活动，努力营造“天天能体验、周周有比赛、全民皆参与、持续近百天”的浓厚氛围。（记者 李玉波）

(责编：曹淼、杨迪)

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