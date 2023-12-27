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【中国制造新模样①】国产手机站上创新前沿

2023年12月27日13:55 | 来源：人民日报经济社会
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　　中国制造

　　它们就在身边

　　它们就在远处

　　俯瞰大地、仰望星空、远眺大海

　　它们每天都在进步

　　加快推进新型工业化

　　制造大国迈向制造强国

　　我们联合工信部新闻宣传中心

　　即日起推出系列微视频

　　展现中国制造新模样

　　敬请关注

　　

　　国产手机站上创新前沿

　　手机是人们日常离不开的工具，手机的创新发展吸引着大家的关注。

　　采用高能量密度电池及专业芯片，让手机充电从0到100%只需要泡一杯咖啡的时间；装上专业相机才有的大底传感器，让手机影像无限接近单反相机效果；依靠超强钢、折叠屏等技术，手机屏幕能像皮夹一样轻松开合；运用精密点胶技术，让手机屏占比达到93.3%，超窄边框看起来就像一块“无边泳池”……

　　今天，国产手机已站上创新前沿，让我们走进小米智能工厂，探寻国产手机制造的新模样。

来源：“人民日报经济社会”微信公众号

　　本期责编：冯华、王政、邱超奕

(责编：胡永秋、杨光宇)
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