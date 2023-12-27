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国产手机站上创新前沿

手机是人们日常离不开的工具，手机的创新发展吸引着大家的关注。

采用高能量密度电池及专业芯片，让手机充电从0到100%只需要泡一杯咖啡的时间；装上专业相机才有的大底传感器，让手机影像无限接近单反相机效果；依靠超强钢、折叠屏等技术，手机屏幕能像皮夹一样轻松开合；运用精密点胶技术，让手机屏占比达到93.3%，超窄边框看起来就像一块“无边泳池”……

今天，国产手机已站上创新前沿，让我们走进小米智能工厂，探寻国产手机制造的新模样。

来源：“人民日报经济社会”微信公众号

本期责编：冯华、王政、邱超奕

(责编：胡永秋、杨光宇)

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