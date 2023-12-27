新华社北京12月27日电 “全面推进中国式现代化建设”经济形势系列报告会第二场报告会27日在京举行，工业和信息化部党组书记、部长金壮龙作了“全面贯彻落实党的二十大精神 大力推进新型工业化”的专题报告。

金壮龙在报告中指出，党的十八大以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，我国新型工业化取得历史性成就，制造业整体实力、质量效益以及创新力、竞争力、抗风险能力显著增强，信息通信业实现跨越式发展。今年以来，中央推出一系列稳经济政策举措，召开全国新型工业化推进大会，推动工业经济回升向好，重点产业链高质量发展取得重要进展，制造业规模连续14年位居世界首位，我国工业化发展站在新的更高起点上。

金壮龙认为，我国工业发展取得长足进步，但仍处在由大变强、爬坡过坎的重要关口。党的二十大提出到2035年基本实现新型工业化，我们要全面落实这一战略部署，聚焦经济建设这一中心工作和高质量发展这一首要任务，牢牢把握实现新型工业化这一关键任务，坚持以新发展理念为引领、以科技自立自强为支撑、以建设制造强国为战略重点、以满足人民美好生活需要为根本目的、以推进高水平对外开放为重要路径，大力推进新型工业化，加快建设以先进制造业为骨干的现代化产业体系，为中国式现代化构筑强大物质技术基础。

金壮龙表示，推进新型工业化必须真抓实干、久久为功。要认真落实中央经济工作会议和全国新型工业化推进大会部署，突出重点、把握关键，实施制造业重点产业链高质量发展行动，提升产业科技创新能力，加快改造提升传统产业，巩固提升优势产业，培育壮大新兴产业，前瞻布局未来产业，推进人工智能赋能新型工业化，推动工业绿色低碳发展，建设世界一流企业，巩固和增强工业经济回升向好态势，推动新型工业化不断取得新突破新成效。

报告会由中央和国家机关工委负责同志主持，由中央宣传部、中央和国家机关工委、教育部、中央军委政治工作部、北京市委共同举办。在京党政军机关干部、中央企业干部职工、高校师生和首都各界群众代表约750人参加了报告会。

(责编：王震、吕骞)

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