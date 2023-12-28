原标题：快手公布2023十大年度热词：“村BA”、科目三等入选

12月26日，快手大数据研究院发布2023快手十大年度热词：村BA、淄博烧烤、人间烟火、命运的齿轮开始转动、显眼包、核污水、杭州亚运会、巴以冲突、摆摊创业、科目三，从短视频平台的视角，回顾了过去一年的十个关键词，客观上标记了整个社会的关注焦点和心绪流变。据悉，年度热词基于快手平台搜索和热点指数综合排名后产生。

1、村BA

“村BA”被认为发源于贵州省台盘乡台盘村每年“六月六”吃新节举行的篮球赛。该村拥有悠久的篮球赛传统，比赛场地设在村口球场，比赛由村民组织，参赛者也以村民为主。近一年，“村BA”凭借其独特的比赛氛围，成为现象级体育赛事，并经由快手等短视频平台的传播而火爆全网。据悉，“村BA”今年还同时入选了商务印书馆等主办评选的“2023年汉语盘点”十大网络用语。

《2023快手群众体育数据报告》对比了快手平台上“村BA”和“NBA”相关视频的用户评论，数据发现：在“NBA”等竞技体育赛事中，用户更加关注球星个人，而在以“村BA”为代表的群众体育赛事中，“人民”、“纯粹”、“热爱”成为用户热门评论词，这也成为群众体育的最大特色。

2、淄博烧烤

2023年春天，淄博烧烤因吸引了众多年轻大学生而意外走红，大量游客组团坐高铁到淄博吃烧烤。据悉，淄博是为数不多的保留了独立小火炉烧烤的城市，餐馆上串之前会先架起小火炉，师傅将七八分熟的串端上来，顾客可以自己动手烤。“烤炉+蘸料+小饼”的灵魂三件套不仅提升了食物的风味，还增添了用餐的仪式感。淄博也此为契机，开启全方位的城市营销。

3、人间烟火

“人间烟火”一词不仅出现在众多文艺作品中，更是每个人生活的日常和点滴。在快手上，众多普通人通过短视频记录自己的平凡生活和市井百态，传递对生活的希望和热爱。今年9月，快手推出首档赶大集主题纪录片《万事大集》，以符合年轻用户喜好的创新型纪录片形式，展现全国各地大集的风情美食和人间烟火。

4、命运的齿轮开始转动

指那些看似微不足道却能深刻影响个人命运的时刻。人们热衷于从网络上挖掘名人成名前后的故事，并通过对比制造反差感。但这并不意味着命运是玄学，它更青睐那些有准备的人。快手平台的数据显示，#命运的齿轮开始转动话题相关视频播放量超过84亿。

5、显眼包

形容那些在外表形象或是性格特质上格外引人注目的个体，这个概念不仅适用于人，也适用于别的物种。“显眼包”在群体中独树一帜，总能脱颖而出、成为焦点，与此同时，他们还能活跃气氛，营造出欢快的氛围。“显眼包”反映了当代年轻人追求个性、渴望表达自我的心理需求。

6、核污水

也称核污染水，指因直接接触核反应堆放射性物质而受到污染的水体。当地时间8月24日下午，日本福岛第一核电站操作人员通过远程操作启动水泵，正式开启核污水的排放过程。由于核污水可能对全球海洋生态和公众健康造成负面影响，其正当性和安全性一直受到国际社会的关注。

7、杭州亚运会

第十九届亚洲运动会于9月23日晚在杭州开幕。快手作为赛事持权转播商及官方短视频分享平台，全景式呈现了赛场内外的精彩瞬间，吸引了众多用户关注和参与亚运会。数据显示，在快手上，每日观看亚运用户数达2.3亿，亚运会相关作品播放量达531亿，亚运点播间播放量达143亿。

8、巴以冲突

今年加沙地带的紧张局势进一步加剧。10月7日，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动(哈马斯)从加沙地带向以色列发动突袭，当天以色列总理内塔尼亚胡宣布国家进入“战争状态”。根据联合国网站的数据，本轮冲突已造成巴方超2万人死亡，加沙地带90%的人口流离失所。在快手，众多网友在评论区表达了对遭受战火摧残的平民的同情和关切。

9、摆摊创业

2023年，摆摊创业作为一种新兴的小本经营方式，受到众多年轻人的热烈追捧。这种创业模式的门槛相对较低，只需准备一些最基本的设备，如一辆推车、一个醒目的logo，再搭配上一些符合市场趋势的产品，如热红酒、个性化潮玩饰品、手作美食等，就可以开始营业。

10、科目三

起源于社会摇的“科目三”，因其热情且富有感染力的舞步节奏，一跃成为年末最热门的舞蹈形式。大家在观赏和练习“科目三”的同时，更享受舞动身体带来的愉悦和快乐。在快手等短视频平台的加持下，“科目三”还火到了国外，成为重要的跨文化传播现象，吸引了来自世界各地的爱好者。

短视频作为一种新兴的媒介形态，拓宽大众自我表达途径的同时，还在客观上起到了记录生活、记录时代的功用。“核污水”、“巴以冲突”和“杭州亚运会”等年度热词记录了今年国内外的重要事件，而“村BA”“淄博烧烤”“人间烟火”“摆摊创业”等年度热词则反映了无数普通人对于生活的坚定热爱。

此外，短视频还深刻影响着日常语言的使用，成为推动语言创新的重要媒介。“村BA”“显眼包”“命运的齿轮开始转动”和“科目三”等年度热词，反映了当代青年人表达习惯的流变，标志着年轻人在文化创造上的活跃性，更促成了新的语言表达形式和风格的涌现。

(责编：董童、杨迪)

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