人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

快手公布2023十大年度热词：“村BA”、科目三等入选

2023年12月28日08:31 | 来源：中国新闻网
小字号

原标题：快手公布2023十大年度热词：“村BA”、科目三等入选

12月26日，快手大数据研究院发布2023快手十大年度热词：村BA、淄博烧烤、人间烟火、命运的齿轮开始转动、显眼包、核污水、杭州亚运会、巴以冲突、摆摊创业、科目三，从短视频平台的视角，回顾了过去一年的十个关键词，客观上标记了整个社会的关注焦点和心绪流变。据悉，年度热词基于快手平台搜索和热点指数综合排名后产生。

1、村BA

“村BA”被认为发源于贵州省台盘乡台盘村每年“六月六”吃新节举行的篮球赛。该村拥有悠久的篮球赛传统，比赛场地设在村口球场，比赛由村民组织，参赛者也以村民为主。近一年，“村BA”凭借其独特的比赛氛围，成为现象级体育赛事，并经由快手等短视频平台的传播而火爆全网。据悉，“村BA”今年还同时入选了商务印书馆等主办评选的“2023年汉语盘点”十大网络用语。

《2023快手群众体育数据报告》对比了快手平台上“村BA”和“NBA”相关视频的用户评论，数据发现：在“NBA”等竞技体育赛事中，用户更加关注球星个人，而在以“村BA”为代表的群众体育赛事中，“人民”、“纯粹”、“热爱”成为用户热门评论词，这也成为群众体育的最大特色。

2、淄博烧烤

2023年春天，淄博烧烤因吸引了众多年轻大学生而意外走红，大量游客组团坐高铁到淄博吃烧烤。据悉，淄博是为数不多的保留了独立小火炉烧烤的城市，餐馆上串之前会先架起小火炉，师傅将七八分熟的串端上来，顾客可以自己动手烤。“烤炉+蘸料+小饼”的灵魂三件套不仅提升了食物的风味，还增添了用餐的仪式感。淄博也此为契机，开启全方位的城市营销。

3、人间烟火

“人间烟火”一词不仅出现在众多文艺作品中，更是每个人生活的日常和点滴。在快手上，众多普通人通过短视频记录自己的平凡生活和市井百态，传递对生活的希望和热爱。今年9月，快手推出首档赶大集主题纪录片《万事大集》，以符合年轻用户喜好的创新型纪录片形式，展现全国各地大集的风情美食和人间烟火。

4、命运的齿轮开始转动

指那些看似微不足道却能深刻影响个人命运的时刻。人们热衷于从网络上挖掘名人成名前后的故事，并通过对比制造反差感。但这并不意味着命运是玄学，它更青睐那些有准备的人。快手平台的数据显示，#命运的齿轮开始转动话题相关视频播放量超过84亿。

5、显眼包

形容那些在外表形象或是性格特质上格外引人注目的个体，这个概念不仅适用于人，也适用于别的物种。“显眼包”在群体中独树一帜，总能脱颖而出、成为焦点，与此同时，他们还能活跃气氛，营造出欢快的氛围。“显眼包”反映了当代年轻人追求个性、渴望表达自我的心理需求。

6、核污水

也称核污染水，指因直接接触核反应堆放射性物质而受到污染的水体。当地时间8月24日下午，日本福岛第一核电站操作人员通过远程操作启动水泵，正式开启核污水的排放过程。由于核污水可能对全球海洋生态和公众健康造成负面影响，其正当性和安全性一直受到国际社会的关注。

7、杭州亚运会

第十九届亚洲运动会于9月23日晚在杭州开幕。快手作为赛事持权转播商及官方短视频分享平台，全景式呈现了赛场内外的精彩瞬间，吸引了众多用户关注和参与亚运会。数据显示，在快手上，每日观看亚运用户数达2.3亿，亚运会相关作品播放量达531亿，亚运点播间播放量达143亿。

8、巴以冲突

今年加沙地带的紧张局势进一步加剧。10月7日，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动(哈马斯)从加沙地带向以色列发动突袭，当天以色列总理内塔尼亚胡宣布国家进入“战争状态”。根据联合国网站的数据，本轮冲突已造成巴方超2万人死亡，加沙地带90%的人口流离失所。在快手，众多网友在评论区表达了对遭受战火摧残的平民的同情和关切。

9、摆摊创业

2023年，摆摊创业作为一种新兴的小本经营方式，受到众多年轻人的热烈追捧。这种创业模式的门槛相对较低，只需准备一些最基本的设备，如一辆推车、一个醒目的logo，再搭配上一些符合市场趋势的产品，如热红酒、个性化潮玩饰品、手作美食等，就可以开始营业。

10、科目三

起源于社会摇的“科目三”，因其热情且富有感染力的舞步节奏，一跃成为年末最热门的舞蹈形式。大家在观赏和练习“科目三”的同时，更享受舞动身体带来的愉悦和快乐。在快手等短视频平台的加持下，“科目三”还火到了国外，成为重要的跨文化传播现象，吸引了来自世界各地的爱好者。

短视频作为一种新兴的媒介形态，拓宽大众自我表达途径的同时，还在客观上起到了记录生活、记录时代的功用。“核污水”、“巴以冲突”和“杭州亚运会”等年度热词记录了今年国内外的重要事件，而“村BA”“淄博烧烤”“人间烟火”“摆摊创业”等年度热词则反映了无数普通人对于生活的坚定热爱。

此外，短视频还深刻影响着日常语言的使用，成为推动语言创新的重要媒介。“村BA”“显眼包”“命运的齿轮开始转动”和“科目三”等年度热词，反映了当代青年人表达习惯的流变，标志着年轻人在文化创造上的活跃性，更促成了新的语言表达形式和风格的涌现。

(责编：董童、杨迪)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
我国单体规模最大水面漂浮式光伏电站全容量并网发电
　　人民网北京12月28日电 （记者杜燕飞）我国单体规模最大、综合利用采煤沉陷区闲置水面最多的漂浮式光伏电站——安徽阜阳南部风光电基地水面漂浮式光伏电站（以下简称阜阳水面光伏电站）27日实现全容量并网发电。 据了解，阜阳水面光伏电站是安徽阜阳南部120万千瓦风光储基地项目（以下简称阜阳基地项目）的子项目之一，总装机容量65万千瓦，共安装约120万块光伏组件，8580万个浮体及配件，全生命周期年平均发电量约7亿千瓦时，每年可节约标准煤约22万吨，减排二氧化碳约58万吨。…
“耕海牧渔”建好“蓝色粮仓” 农业农村部：深远海养殖蓬勃发展
　　树立大食物观，既要向陆地要食物，也向海洋要食物。今年以来，我国全方位全环节推进深远海养殖高质量发展，循序渐进建设好海上牧场、“蓝色粮仓”，深远海养殖蓬勃发展。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部