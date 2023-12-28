据中国工商银行官网消息，12月27日，中国工商银行现代金融研究院发布2024年度系列展望报告（以下简称《报告》），聚焦全球经济金融、全球银行业、绿色金融、科创金融等主题，对2024年经济金融发展趋势进行展望。

关于国际经济金融形势，《报告》认为，展望2024年，随着外部环境的不确定性增强，国际贸易和投资继续呈现多元化、区域化特征，本轮全球加息周期临近终点，总需求将随货币环境转向而逐渐释放，国际经济复苏预计进入供需调整期。随着通胀和利率中枢下降，国际金融市场整体谨慎乐观，但考虑到货币政策时滞，预计整体利率水平仍将维持较高区间，全球金融市场依然具有阶段性的波动和分化特征。境外主要经济体等不确定性可能会使全球多边合作前景更趋复杂，国际金融治理的挑战与机遇并存，金融风险治理、能源转型和多边合作任重而道远，中国在全球治理体系中的作用将进一步凸显。

关于国内经济金融形势，《报告》认为，2023年我国宏观调控政策发力显效，经济顶住外部压力、克服内部困难，消费持续稳定恢复、服务业保持较快增长、创新动能不断增强，金融市场保持稳健运行，总体呈现回升向好态势。展望2024年，我国将坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，更加兼顾发展与安全，稳增长与高质量转型并举。其中，“三驾马车”将共同发力，制造业和基建投资保持较高增速，出口复苏有望形成正向拉动。同时，我国将积极推进金融强国目标，有效支持和服务实体经济；强化宏观政策逆周期和跨周期调控力度，积极的财政政策适度加力、提质增效，稳健的货币政策灵活适度、精准有效，激发经济内生增长动能，推动供需走向新平衡。

关于全球银行业发展形势，《报告》认为，2024年将继续催生市场动荡和金融脆弱，全球银行业呈现风险共振与经营分化特征。其中，欧美银行业的息差改善对净利润支撑作用下降，衰退预期下扩表速度继续保持低位，资产质量承压或导致拨备计提增加；中国银行业持续加大对实体经济的支持力度，资产规模保持稳健增长，盘活存量资金适配经济提质换挡，信贷结构持续优化，同时守牢风险底线，夯实资本基础，以全面深化改革推进金融强国建设。面对新形势，全球银行业发展转型呈现数字化、业务结构调整、成本优化、可持续治理以及强化风险防范等五大趋势，积极构筑发展新堡垒，以争取实现穿越周期的稳健发展。

关于绿色金融形势，《报告》认为，全球绿色发展正在逐步“重回轨道”，绿色投资规模保持增长，国际合作大幅度升温，各国绿色低碳转型方案更加务实，绿色发展进入绿色复苏酝酿新动能、绿色竞合寻找新平衡、绿色标准酝酿新共识的三“新”阶段。展望2024年，中国绿色金融将呈现“协同发力，蓄势转型”的高质量发展态势，绿色金融和转型金融双引擎模式持续成熟，新能源产业有望实现再平衡，多元化的绿色金融产品体系加速完善，中国将继续担当全球绿色金融发展的重要支柱。其中，转型金融、绿色FinTech、环境信息披露、碳市场建设、碳核算、生态资产、绿色“新三样”、生物多样性、甲烷排控、气候风险应对等十大领域或成为全年绿色金融发展的新看点。

关于科技金融形势，《报告》认为，2024年全球科技金融市场将在不确定性中等待复苏，一方面，随着美欧货币政策转向，全球流动性环境有望改善，同时，人工智能、绿色低碳等投资主线逐步清晰，将对科技领域投资复苏形成利好。从中国看，中央金融工作会议将科技金融摆在“五篇大文章”首位，科技金融政策框架将加快完善，市场机制将更趋优化，围绕服务科技型企业发展，从初创期到成熟期的全生命周期金融体系将加快健全；同时，随着战略性新兴产业、未来产业等新动能、新赛道发展，配套科技金融支持力度有望大幅提高，助力新质生产力发展。

(责编：董童、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经