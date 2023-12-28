上证报中国证券网讯（记者 黎灵希）又有游戏行业上市公司宣布加入A股“回购大军”。12月26日晚间，星辉娱乐披露，拟以不低于1000万元、不超过2000万元回购公司股票。据悉，星辉娱乐此举是迅速落实董事长在前日的回购提议，用实际行动为市场注入暖意。

同日晚间，世纪华通、北纬科技也披露了董事长关于回购的“喊话”。其中，世纪华通公告，公司董事长及持股5%以上股东王佶提议公司，以不低于5000万元、不超过1亿元资金回购公司股票。

北纬科技实际控制人、控股股东、董事长傅乐民提议公司，使用自有资金以集中竞价方式回购股份，回购金额不低于1000万元，不超过2000万元。

上述三家公司均在公告中提到，相关举措是基于对中国游戏行业高质量发展的长期看好及对公司价值的高度认可，旨在切实提高公司全体股东的投资回报，增强投资者信心。

本周以来，另有巨人网络、三七互娱、完美世界等多家公司披露了回购方案或提议。据统计，截至12月26日晚，深市游戏行业上市公司累计拟回购金额上限已经达到7.4亿元。

除回购之外，还有深市游戏行业上市公司实控人通过增持传递发展信心。12月25日晚间，恺英网络披露，公司实际控制人、董事长金锋拟继续增持公司股份，增持总金额不低于1亿元。据悉，金锋在12月25日刚通过集中竞价方式，火速完成了12月23日披露的2000万元增持计划。

2023年，在用户消费意愿和能力有所回升、游戏新品集中面市并有爆款出现等多方面因素推动下，国内游戏市场景气度逐步回升。根据伽马数据，2023年，中国游戏市场实际销售收入为3029.64亿元，同比增长13.95%，首次突破3000亿元关口。

多家游戏公司在年内收获了不错的成绩。12月26日晚间，冰川网络披露了游戏行业第一份全年业绩预告，预计2023年实现归母净利润2.65亿元至3.5亿元，同比增长105.65%至171.61%。

冰川网络表示，报告期内，公司卡牌类游戏产品《X-hero》（海外）、《超能世界》（国内）、《Hero Clash》（超能世界海外版）等持续运营，充值流水、收入增加。 同时，上述三款游戏投放力度较大，公司销售费用增长，运营成本增加。

另据同花顺iFinD数据，今年前三季度，共有12家游戏行业上市公司实现了净利润同比增长。其中，世纪华通、星辉娱乐、冰川网络前三季度的净利润同比增速均超过100%。

星辉娱乐在10月底接受调研时表示，三季度的游戏业务在规模上，无论是环比还是同比，均得到较大幅度增长，公司多款主力产品陆续在不同地区、渠道进行投放，为三季度贡献了增量。在产品储备方面，公司围绕自身优势赛道策略类、放置类等研发积累了多款精品游戏，同时积极孵化数款创新品类及H5小游戏产品进行补充。

信达证券认为，2024年，游戏行业的产品周期和景气度有望持续提升。各大公司在2024年均有重点产品储备，随着新游的陆续上线，玩家的消费意愿有望进一步释放，推动行业ARPU（每用户平均收入）值的提升。中期来看，小游戏有望贡献明显的市场增量，且对第二梯队公司意义重大。长期来看，AI技术有望步入新发展阶段，有望助力行业降本增效的提速以及长期对游戏行业生产方式的重塑。

来源：上海证券报·中国证券网

(责编：杨光宇、胡永秋)

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