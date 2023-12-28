新华社北京12月28日电（记者张辛欣、王悦阳）记者28日从工业和信息化部获悉，工业和信息化部印发《促进数字技术适老化高质量发展工作方案》，提出到2025年底，数字技术适老化标准规范体系更加健全，数字技术适老化改造规模有效扩大、层级不断深入，数字产品服务供给质量与用户体验显著提升。

方案从数字技术适老化发展基础更加牢固、数字产品与服务供给质量不断提升、数字技术适老化服务体验显著升级、数字技术适老化产业生态初步形成等四个方面提出了具体工作目标，明确了丰富硬件产品供给等11项重点任务。

其中，在完善标准规范体系方面，方案明确推动20项以上标准出台，重点修订《互联网应用适老化通用设计规范》，为相关服务和产品适老化升级提供规范指引。

在丰富硬件产品供给方面，提出要优化智能设备供给，指导支持企业研制推出100款以上具备适老化特征的智能产品，覆盖手机、电视、手环等多个类别。支持企业研发被动式、集成化的健康管理类智能产品及养老监护类智能产品，鼓励企业利用数字技术提升养老照护产品、健康促进产品、家居产品等适老化能力。

此外，工业和信息化部还将指导企业加快适老化关键技术科研攻关，着力解决老年人容易误触等问题，简化语音助手、长辈模式等功能的开启方式，进一步降低上网门槛。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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