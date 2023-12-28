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农银人寿获“2023杰出寿险公司“奖

2023年12月28日12:50 | 来源：新华网
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原标题：农银人寿获“2023杰出寿险公司“奖

12月21-22日，“启航·2023金融强国论坛”在京召开。第十二届“金智奖”年度评选活动结果同步揭晓，农银人寿获评“2023杰出寿险公司”。

中央金融工作会议明确，将“养老金融”列入推动金融高质量发展的五篇大文章，养老金融快速发展势在必行。“2023金融强国·养老金融论坛”主题为“聚焦人口老龄化 金融助力共同富裕”，来自监管部门、金融机构、知名高校的数十位嘉宾出席，共同探讨老龄机遇和挑战。

近年来，农银人寿坚定“以人民为中心”的发展思想，促进保险保障回归本源。公司将价值转型、渠道转型确立为公司业务经营方向，近年来业务结构持续优化、新业务价值不断提升、风险管控扎实有力，已连续三年获得保险公司法人机构经营评价A类最高评级。截至三季度末，农银人寿关键经营指标进步明显，业务经营能力持续提升，获“2023年度高质量发展保险公司”“2023卓越寿险公司”等奖项。此外，该公司重视消费者权益保护，将消费者权益保护上升到公司战略高度，积极开展金融消保宣传，体现金融为民本色，凭借出色组织荣获北京银保监局“表现突出组织单位”表彰。

农银人寿坚持“科技是第一生产力”，通过科技发展不断深入推进公司数字化转型。加速公司APP、微站等C端平台迭代更新，优化客户体验，加强场景建设，推动公司客户端平台数字化转型再上新台阶。借助科技赋能打通金融服务最后一公里，开发A端“农银E家”等智能移动服务平台，助力客户足不出户自主完成全流程保险服务。不断完善“智慧两核”平台，推动“微理赔”“快e赔”“智慧芯”“慧e赔”的研发升级，有效提升理赔效率，并因创新保险科技应用，被第四届全球保险科技大会授予“全球保险科技案例”。

农银人寿坚持“国之大者”，践行使命担当，充分发挥保险“社会稳定器”和“经济减震器”功能。农银人寿主动担当作为，积极支持国家实体经济发展，以参与股权、债权及相关金融产品投资的方式，直接或间接服务于国家战略，助力区域经济发展，支持国家重点工程和民生工程建设，挂牌十年来，服务实体经济投资规模累计760亿元。公司制定服务乡村振兴路线图，将助力乡村振兴作为重点工作持续推进，聚焦县域农村地区需求，面向“三农客户”开发打造专属产品，为“三农”客户提供出行、意外以及养老保障，投向“三农”领域的新增地方债投资金额超过16.4亿元。

农银人寿加速推进五篇大文章发展，持续推动个人养老金产品体系构建。深入贯彻落实中央金融工作会议精神，扎实推进养老金融发展，不断丰富养老年金、专属商业养老保险等产品供给。2023年，农银人寿成功打造两款个人养老金产品——“农银人寿金穗兴民养老年金保险（万能型）”与“农银人寿金穗利民两全保险”，着力满足客户养老需求，建立周期长、收益稳、风险低、选择多的养老产品体系，健全“安享”等老龄客户服务体系。

未来，农银人寿将锐意进取，勇毅前行，在更高水平上推进幼有所育、学有所教、病有所医、老有所养，扎实推进养老金融发展，建设养老金融体系，争做保险服务的优质供应商、人民美好生活的守护者，切实践行保险为民承诺，助力共同富裕，在保险服务中国式现代化伟大进程中贡献力量。

(责编：曹淼、杨迪)
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