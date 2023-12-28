新华社北京12月28日电（记者任沁沁）记者28日获悉，国家移民管理局预测，元旦假期全国口岸将迎来出入境客流高峰，日均出入境旅客将达到156万人次，较2023年元旦假期增长超5倍，为2019年同期的90%。预计出入境客流高峰将主要集中在2023年12月29日、30日和2024年1月1日、2日。

记者了解到，随着国际（地区）航线航班持续恢复，泰国、马来西亚等国家对中国公民入境免签以及我国对法、德等6国单方面入境免签等政策叠加，大型国际空港口岸出入境客流稳步增加。北京首都机场、上海浦东机场、广州白云机场、成都天府机场日均通关人数预计分别达到3.3万、6.8万、3.4万、1.3万人次。毗邻港澳陆路口岸旅客流量将持续增长，珠海拱北、青茂、港珠澳大桥口岸日均通关人数预计将达到32万、10.8万、9.3万人次，深圳罗湖、福田、深圳湾口岸预计将达到19万、18万、12万人次。

日前，国家移民管理局就全力做好元旦假期口岸出入境通关保障工作作出专门部署，要求全国边检机关科学预测、及时发布本口岸出入境客流情况，为广大出入境旅客出行提供参考；同时，备足执勤警力，开足查验通道，科学组织勤务，确保中国公民出入境通关排队不超过30分钟，确保口岸运行安全顺畅有序。

国家移民管理局提示广大中外出入境旅客，出行前及时关注口岸客流变化和通关情况，仔细检查出入境证件签证是否有效，中国公民出境时需提前了解前往地安全形势、入境政策，合理安排行程，强化风险防范意识，注意人身和财产安全。通关过程中如遇困难，可随时拨打国家移民管理局12367服务热线或向现场执勤的移民管理警察寻求帮助。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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