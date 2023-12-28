原标题：中国核电：对标引领、创新赋能，以价值创造加速护航世界一流清洁能源企业建设

中国核电深化对标世界一流管理提升价值创造行动，充分发挥科技创新、产业控制、安全支撑作用，坚持以国家战略为引领，坚持共建共享原则，聚焦效率效益最大化，构建“1241核卓越管理”价值创造体系，全力打造世界一流的清洁能源企业。

对标世界一流，增强价值创造体系核心功能

中国核电全面构建核卓越管理价值创造体系，提高生产、运营、管理每一个环节的精细和专业。一是搭建“3142”全面对标体系，锚定世界一流找差距。构建财务、业务、管理三维对标指标，围绕核心能力对标，紧紧抓住四个关键对标主体，关注满分机组数量、综合指数平均分、单项指标先进/优秀/中位值占比等，“双闭环”开展对标提升任务；二是构建层层递进的高质量指标体系，推动关键核心能力持续提升。中国核电研究确定八大核心能力，基于卓越阶段理论搭建了核心能力对标评估模型，明确一致性的衡量标准，推进核心竞争力持续提升、管理政策持续优化、业务持续拓展、经济效益持续增长、战略稳健落地。截至2023年9月，中国核电17台机组WANO综合指数满分，25台机组保持安全稳定运行，运行机组WANO综合指数平均分98.45，继续领跑国际。

聚焦“一核双擎”公司治理模式，推动集约化管控

中国核电聚焦市场化经营机制改革，提升现代企业治理效能。一是构建“一核双擎”公司治理体系。以党的领导与公司治理深度融合为核心，以标准化、数字化为推动公司治理体系建设的引擎。建设标准化的董事会、经理层成员与党委委员“双向进入、交叉任职”机制以及党委前置研究董事会、股东大会决策重大生产经营事项流程；打造数字化的制度文件体系、决策审批系统和文件报送系统。公司董事会建设案例入选国资委改革三年行动优秀案例集，公司入选国资委“国有企业公司治理基层示范企业”；二是推进以集约化为目标的管控模式变革。中国核电集中人、财、物、技术、管理等生产要素，整合资源、更新迭代，向各个成员单位提供标准化和专业化的高质量服务，有效降低成本和提高运行效率，打造出高水平的人才队伍；三是启动标准化2.0工作。以制度体系、组织机构、标准体系、品牌文化和信息系统五个子体系为支撑，横向实现全生命周期管理、纵向实现各业务子领域标准化，从二十个标准化要素构建高效可输出、数字化的标准化执行体系，实现信息化支撑和管理效能的显著提升。

聚焦核卓越运营管理，实现效率效益最大化

中国核电安全环保总体态势平稳，运行绩效保持领先。一是提升本质安全。以“减非停”、“降低机组运维成本”为目标，建立“可量化、可分解、可评价、可考核”设备可靠性绩效指标体系。公司研发国内首套具备完全自主知识产权的核电设备可靠性管理平台，已应用于所有运行机组；二是夯实安全之基。公司率先建立了完善的核安全文化建设体系，定期开展卓越核安全文化评估；以卓越人因绩效提升模型、群厂人因管控引领人因绩效提升，人因失误风险大幅度降低；三是实现高标准稳定运营。以生产计划为先导、以紧急抢修与状态报告为抓手推动生产运营管理，打造核电厂“人、机、料、法、环、测”生产全流程闭环管理，开展了以工单管理为核心的核电运营优化。打造出具有自主知识品牌的国内首创大型核电工业软件—核电全流程国产化安全生产管理平台；四是实现经济效益提升。通过集中采购、先领用后结算的“寄售”管理模式，多维联采联储、无人值守仓库等方式有效降低库存；全局统筹开展大修优化工作，推进大修优化成果在电厂的落地，围绕“谋全局、抓关键、控范围、建标准、推共享、重科研”六个方面，全面细致的开展大修优化工作，持续提升机组经济性。

聚焦“百可”理念，推动科技创新高质量发展

中国核电以“百年核电，可靠运行“理念为牵引，发挥科技示范引领带动作用。一是推动科技创新全要素集约化管理。基于“百可”理念，构建适合多基地、群堆核电自主可控能力提升的管理体系并实施；通过以技术自主可控为己任，积极发挥用户主导作用；通过以产品数字审查模型为内核，构建“百可”数智支撑平台；二是构建“3+6+N”科技创新组织体系。按照“强核心，大协作”的科技创新协作机制，发展高效强大的共性技术供给体系，构建形成三大科研企业、六大集团级研发平台、N个创新研发中心的组织体系，联合众多外部学术机构、领先的研究中心、行业合作者，打造“大创新中心”，促进协作创新；三是驶入数字化转型升级快车道。基于华龙一号的“数智核电”项目成功申报能源局数字化转型试点；与清华大学成立联合研发中心，完成首个产品推广应用；财务共享中心成功打造了一支以“神机营”命名的新型“数字员工”团队。

聚焦“核电+新能源”，构建长期价值实现新格局

中国核电立足“三新一高”，打造“产业经济升级工程”，设置核能、非核清洁能源、敏捷端新产业三大产业领域，年度营业收入达到历史最高值，净利润实现连续三年快速增长。一是持续优化“核电+新能源”产业布局。以电力营销为主，涵盖+新能源、技术服务等领域的营销中心运作模式，从各省实际情况出发，制定符合市场要求的营销方案，促进中国核电营销模式多元化。二是加强海外开发力度。做好国内市场开发的同时，积极推动海外项目落地，在境外设立分支机构积极锁定若干合作项目。三是布局敏捷端新产业。加速推进钙钛矿产业化，尽快完成小试产线研发；设立核能综合利用（同位素）、新型储能产业开发专项工作组，统筹资源协同推进敏捷端产业发展。

价值提升无止境，创新优化无终点，中国核电将持续秉承“四个一切”核工业精神与“强核报国、创新奉献”新时代核工业精神，立足“追求卓越、超越自我”基本理念，以国家战略为引领，坚持价值创造加速护航世界一流清洁能源企业建设，推进新时代中国式现代化的强国建设进程，助力实现中核集团“三位一体”奋斗目标。

(责编：曹淼、杨迪)

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