12月23日至25日，中国老年报社联合中国社会治理研究会在南京举办“老龄社会治理与老年友好社会建设交流会”，中国老年报社党委书记、社长徐华，中国社会治理研究会会长、浙江工商大学社会政策研究院院长王杰秀，江苏省民政厅党组成员、副厅长王小华分别在开幕式上致辞。民政部养老服务司二级巡视员王辉出席会议并作点评。

会议指出，中国的老年人口不仅规模大、发展速度快，还呈现出发展不平衡的态势，由此带来了前所未有的社会治理挑战和社会建设问题，深刻影响着中国的现代化进程。如何科学应对人口老龄化，是中国现代化道路上必须回答好的历史性问题。《中国老年报》作为全国唯一的国家级老年类综合性报纸，目前正在加快推进媒体型智库建设、全力打造中国老年报社新名片。接下来，中国老年报社将聚焦老龄社会领域的一些重点、热点、堵点、难点问题，加强涉老领域理论与实务研究，积极为党和政府提供决策参考、为行业发展提供咨询服务、为社会公众传递思想产品。围绕老年友好型社会建设、城市及社区建设等主题，策划开展全国性、区域性、综合性、专业性的跨界融合对话交流活动，全方位、多维度助力国家战略实施。探索开展涉老领域国际交流合作，充分利用“一带一路”等平台，讲好中国为老服务故事、传播好中国声音、展示好中国形象。

会议认为，必须健全完善党委领导、政府负责、法治保障、社会参与、全民行动的老龄工作体制机制，把党中央积极应对老龄化国家战略要求落到实处，努力实现老有所为、老有所养、老有所乐。在老有所为方面，应着力破解老年人就业政策堵点，为老年人就业营造更好环境；要大力发展老年协会、红白理事会、乡贤理事会等社区社会组织，为老年人参与基层社会治理创造条件。在养老服务方面，要着力解决居家、社区、机构养老功能错位、医养结合不够等问题，健全完善居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系。在科技支撑方面，要以资源信息平台建设促进供需有效对接，以现代科技深化应用提升为老服务现代化水平。

在专题交流环节，中国人民大学老年学研究所所长、中国老年学和老年医学学会副会长杜鹏，围绕“数字时代的老龄社会治理”进行探讨，提出建设“数字包容”的老龄社会。北京大学人口研究所教授乔晓春作《老年友好社会与老年人居住方式》主题发言。南京大学政府管理学院教授、中国社会保障学会副会长林闽钢作《长寿社会的来临与社会政策的迭代发展》主题发言。徐华作《中国老年友好城市评价体系构建研究报告》，从老年友好城市建设概述、老年友好城市建设评价体系构建、老年友好城市建设评价体系指标释义、老年友好城市指标测度及注意事项等4个方面，介绍了相关研究成果。江苏省委老干部局副局长、省委离退休干部工委副书记李家胜介绍了江苏推进离退休干部服务管理融入老龄事业发展方面的经验做法。

中国人民大学求是书院副院长胡宏伟，南开大学老龄发展战略研究中心主任原新，南京大学新闻传播学院教授申琦，浙江大学经济学院教授王志凯，上海交通大学国际与公共事务学院教授章晓懿，首都经济贸易大学劳动经济学院教授黄琦，中南财经政法大学公共管理学院教授李波等学术界代表参加会议并作主题发言。山东省青岛市民政局、淄博市临淄区民政局，四川省成都市委老干部局，上海市浦东新区东明路街道办事处等党政机关代表参加会议并作主题发言。中国社会工作联合会副会长乔恒，南京市悦华养老信息研究院理事长黄桂华等社会组织和业界代表参加会议并作主题发言。大家围绕养老服务、养老产业和事业高质量发展，老年友好社会建设、银发经济发展、养老人才培育等方面，进行了深入交流和探讨。

本次会议系国家社科基金社科学术社团主题学术活动资助项目，主题为“以中国式现代化引领老年友好社会建设”，主要议题包括老龄社会治理、老年友好城市（社区）建设、老年人社会参与、为老服务等。活动由中国社会治理研究会老龄社会治理分会、南京市悦华养老信息研究院承办。与会人员纷纷表示，会议聚焦老龄社会重大理论与实践问题，搭建“政产学研”交流平台，对推动老龄事业和产业协同发展、落实积极应对人口老龄化的国家战略具有重要意义。

（来源：民政部门户网站）

(责编：王仁宏、陈键)

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