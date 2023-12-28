12月15日，2023中国品牌论坛在北京举行。本次论坛以“推动品牌建设 助力中国式现代化”为主题，搭建对话交流平台，充分展示中国品牌在推动高质量发展和满足人民美好生活需要中的重要成就，为推进中国式现代化凝聚品牌力量。在论坛现场，青海春天药用资源科技股份有限公司董事长张雪峰接受了人民日报记者的采访。

记者：您在今天的分享发言中提到人本关怀，提到基于对消费者的“爱”去做产品，您觉得这个“爱”的本质是什么？

张雪峰：本质就是关注消费者需求，从关爱消费者的角度出发来创造产品价值。具体到听花酒的产品上，可以概括为酿造更“好喝的美酒”，提升饮用价值，满足消费者需求。一方面，白酒是风味嗜好性饮品，所以口感是第一位的。我们通过创新的“定向成分编辑”工艺，对老酒进行再酿造，大幅提升酒体的有益风味成分，实现白酒风味口感的升级。听花酒提出“双激活健康酿酒理论”并指导酒的酿造，追求让酒实现“双激活”（激活交感神经的同时，激活副交感神经），给饮者带来全新的春天般的饮用价值体验。

记者：从您的介绍中，感受到听花酒与传统白酒有很大的不同，听花是如何实现这些创新的？

张雪峰：听花酒的创新价值得益于创新工艺体系，即通过“定向成分编辑”工艺，对老酒进行再酿造，这是一套多学科知识与技术的系统性运用。首先，我们先回顾下传统的生产工艺，大致包括了原料筛选和处理、蒸煮、发酵、蒸馏、勾调、储存这几个主要过程。我们创建的 “定向成分编辑”工艺体系，是以传统工艺生产出来的老酒为主要原料，再至少经过109道工序，其中至少35次浓缩，对老酒进行再酿造，也就是对酒体进行编辑改造。包括用我们筛选的定向菌特制香曲，对老酒进行二次发酵，在这一过程中，让酒体产生更加丰富的风味。这里，我要着重强调，超滤纳滤、精馏浓缩等技术的运用，能基于酒体中物质分子大小、沸点高低等特性，对酒体进行定向切分与重组：既能精准减少杂醇油、醛类等影响口感体感的有害成分，又能定向富集能提升口感与体感、促进酒精代谢清除、能激活副交感神经的有益成分，实现酒体风味口感的升级和饮用价值的创新。

记者：我们注意到听花发布了《听花酒体与品质特征内控指标及检验方法》，可以介绍一下这个指标吗？有什么内涵和意义？

张雪峰：为了保障能够持续给听花酒的消费者带来核心价值和美好的产品体验，我们制定并发布了《听花酒体与品质特征内控指标及检验方法》。从酒的香气与味道、口感、综合风味、体感和饮用价值创新五个维度，对产品进行内控和检验。我们在基于传统酱酒的国家标准进行产品生产与质量管理的同时，根据消费者能够快速体验和认知的实际感受，从消费者体验角度，制定了这套内控指标。其中前三个指标都是指向风味口感的。比如第一个指标是酒的“香气与味道”。听花酒比再酿造前的酱香型老酒，增加了29种细分香气，对41种细分风味进行了优化提升，鲜味提升到3级以上。在第二个内控指标“口感”上，增加了生津、隐含凉感、穿透力3个口感维度。第三个内控指标是“综合风味”，经定向成分编辑系列工艺再酿造后的酒体，极其丰富饱满、醇厚浓郁。可以看到，这些指标的名称和描述，也都是消费者饮酒时对感受的真实描述。这也是一种突破创新和升级，意义重大。

记者：我们看到听花酒请了三位诺贝尔奖得主担任首席科学家，对此您是怎么考量的？

张雪峰：我们邀请了三位诺奖得主出任听花首席科学家，分别是研究“一氧化氮”的1998年诺贝尔生理学或医学奖获得者斐里德·穆拉德，研究代谢修复的2004年诺贝尔化学奖获得者阿夫拉姆·赫什科，以及“计算酶学之父”2013年诺贝尔化学奖获得者亚利耶·瓦谢尔。

他们都是生命科学领域的巨擘，会带领听花酒团队深入研究白酒成分对人体感知的影响，进而优化以“双激活”酿酒理论为指导的工艺体系，强化听花酒在追求风味口感升级进程中的成果。

诺贝尔奖得主此前并没有研究过白酒，但是他们懂酒精带来的影响，更懂人体的运作机制。听花将在酿酒科学、生命科学、神经医学、生物科学、计算酶学等领域，联合全球智慧和优秀人才，去系统地完善基础理论和优化工艺技术，从而更好地优化酒与人的相互关系。

（采访组：人民日报记者 葛孟超、刘诗瑶，人民网记者 许峥）

(责编：董童、高雷)

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