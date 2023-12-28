12月15日，2023中国品牌论坛在北京举行。本次论坛以“推动品牌建设 助力中国式现代化”为主题，搭建对话交流平台，充分展示中国品牌在推动高质量发展和满足人民美好生活需要中的重要成就，为推进中国式现代化凝聚品牌力量。在论坛现场，邀请陕西西凤酒股份有限公司副总经理接受了人民日报记者采访。

记者：西凤酒是怎样保证产品质量始终如一的？

高亚兰：西凤酒始终发扬“钉钉子”的精神，不断更新源头工艺技术，通过数字化方式赋能传统生产流程，引入物联网、人工智能等高精尖技术，将传统古法酿造工艺与现代智慧工厂建设相结合，以科技创新提升品质与效率，以科学管理解决生产难点、堵点，保证产品质量始终如一。同时，西凤酒建设了原料溯源、仿生人工制曲、自动化酿酒、智能化品评勾兑、智能灌装和仓储物流的完整数字化酿造与仓储管理流程，一锤一锤钉牢产品品质的每一颗钉子，走稳智能化生产改革的每一步路，酿好消费者瓶中每一滴西凤酒，脚踏实地提高产品质量，打造国家级白酒数智化酿造标杆，为消费者提供更高质量的西凤产品。

记者：在竞争激烈的白酒市场中，西凤酒是如何保持自身竞争力的？

高亚兰：西凤酒采取线上线下相结合的营销策略。在线上，我们建立了完善的官方网站，展示了西凤酒的品牌故事、产品信息等，便于消费者了解，拓宽了销售渠道，增加市场份额。同时，我们还利用电商平台，开设西凤酒官方旗舰店，便于消费者购买，在特定的节日开展促销活动，提高销售额。在线下，西凤酒通过与经销商合作，加强对市场的管控，一定程度上提高了产品竞争力；通过与科研院所、行业协会协同，深入揭秘微生物、风味、活性物质转化“密码”，让凤香型白酒走进更多消费者心中。除营销策略，在现代科技助力下，西凤酒破译了凤香型白酒的基因密码，利用“数字+技术”，探索出白酒精细化酿造工艺，解决了传统白酒酿造资源消耗大、效率低、品控难等一系列问题，塑造出西凤酒中国白酒高端品质的新认知、新形象。

记者：面对不断变化的消费者需求和市场环境，西凤集团将如何应对并持续进行品牌形象塑造的优化和升级？

高亚兰：品牌价值是一个企业的核心竞争力。西凤酒历经三千年的历史，它不仅仅是一款酒，更是一段历史，一种文化，它承载了古人的智慧，也展示了中国酒文化的博大精深。面对不断变化的消费者需求和市场环境，西凤集团将保持敏锐的市场洞察能力、强化品牌价值观、提升品牌形象的一致性、加强科技创新数字发展、强化消费者服务体系、加强品牌建设与跨界合作、拓宽市场平台、注重员工培训和管理以及坚持可持续发展战略，构建起中国白酒的新品质、新价值表达体系，在赋予白酒消费者更多舒适感和安心体验的同时，精心传承并创新白酒文化，全方位塑造西西凤独具匠心的品牌文化。

（采访组：人民日报记者 葛孟超、刘诗瑶，人民网记者 许峥）

(责编：董童、高雷)

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