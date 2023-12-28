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工行金融数字化能力成熟度获最高等级认证

2023年12月28日16:03 | 来源：中国网财经
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原标题：工行金融数字化能力成熟度获最高等级认证

近日，国家级认证机构——北京国家金融科技认证中心（简称“国金认证”）发布首批金融机构金融数字化能力成熟度评估结果，工商银行获评“卓越级”认证，成为金融业首家且唯一获得最高等级（卓越级）认证的企业。

国金认证评价模型采用人民银行颁布的《金融数字化能力成熟度指引》行业标准，从金融科技治理能力、数据潜能释放能力、基础设施部署能力、关键核心技术应用能力、数字化经营动能塑造能力、金融服务智慧再造能力、金融科技风险管理能力、可持续化发展能力等8个能力域评定企业金融数字化能力成熟度，是目前对金融行业数字化转型能力的权威、全面的评价标准。工商银行凭借深厚的企业级数字化转型能力及卓越的应用成效，整体评定等级达到“卓越级”(最高等级)，充分彰显了工商银行在数字化转型领域的行业标杆和引领作用。

工商银行作为我国最早布局数字化转型的大型银行之一，坚持数字化发展，率先推出“数字工行(D-ICBC)”品牌，扎实推进数字工行建设，在数字化转型中成为了既有工行鲜明特色，又有行业示范效应的“领头雁”。下一步，工商银行将积极贯彻落实中央金融工作会议精神，全面深化数字工行建设，持续推进企业级数字化转型升级和创新发展，更好满足经济社会发展和人民群众日益增长的数字金融需求，做深做实数字金融这篇大文章。

(责编：董童、杨迪)
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