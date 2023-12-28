原标题：中国电动汽车百人会论坛（2024）将于2024年3月15至17日在北京举行

12月27日，中国电动汽车百人会在京召开媒体沟通会，中国电动汽车百人会副秘书长师建华介绍了“中国电动汽车百人会论坛（2024）”的筹备情况和论坛亮点。他表示，自2015年起，中国电动汽车百人会论坛已经连续举办9届，在新能源汽车产业发展的关键之年，论坛迎来了10年盛会，中国电动汽车百人会（2024）论坛将于2024年3月15至3月17日在北京钓鱼台国宾馆召开，大会主题定为“巩固和扩大新能源汽车发展优势”。

师建华介绍，论坛将主要举办1场高层论坛、1场国际论坛、2场闭门会议、10场主题论坛，继续强化高端全球化跨界论坛的特色。3月16日的高层论坛将以巩固和扩大新能源汽车发展优势为主题，邀请来自政府主管部门、研究机构、企业知名专家学者与重磅嘉宾，聚焦产业变革趋势，探索产业发展新路径、探讨产业发展趋势、关键技术与产业进程、产业生态等产业宏观前瞻性的议题。同日举办的国际论坛与3月17日举办的全球电动汽车发展与政策闭门圆桌会将继续坚持百人会国际化视野与全球合作的站位，邀请国际能源机构、跨国企业、欧美日韩等国际汽车行业协会与相关政府部门的代表，探讨全球可持续发展与合作共赢、企业ESG、中国企业出海、跨国企业在华发展等国际化热点议题，从全球变局中研判中国汽车产业的定位，探寻研究中外新能源汽车产业发展的新趋势与合作路径。

10场分论坛将突出多元跨界融合的论坛特色，既标准汽车产业电动化、智能化的新发展趋势，同时推动汽车与能源、通讯、交通、服务等产业的跨界融合。10场分论坛将分别聚焦智能汽车创新技术与产业、智能汽车生态、汽车新质生产力、车路城融合、车能融合、市场与消费、商用车、动力电池、汽车新生态、汽车设计等产业链上下游各个细分领域，邀请来自能源、通讯、交通、汽车等多个行业的行业专家与企业代表，共同探讨跨界融合、协同发展的产业新生态。

论坛还是要坚持高端前瞻，围绕行业的前瞻性问题来设置议题，邀请业内各个领域的专家、政府领导和企业的领导，围绕战略性、前瞻性、全局性开展深入讨论，使论坛成为行业发展的风向标。另外一个特点就是要坚持全球视野、坚持国际化视野，从全球变局研判中国汽车产业发展的定位，研究国际化发展的路径，邀请相关的国际机构、国际企业来深度参与，通过大会来搭建全球化开放合作交流的平台，来把新能源汽车发展在全球营造一种良好的健康可持续发展的氛围。坚持跨界融合，瞄准汽车电动化与智能化，同时推动“汽车+”相关探讨，包括与交通、与能源、与通讯、与服务的跨界融合等等。

师建华表示，中国电动汽车百人会已经成立10年，围绕论坛10周年与新能源汽车产业发展10年，百人会将开展一系列活动，全面回顾10年发展历程，系统总结10年发展经验，客观剖析不足与挑战，同时前瞻展望未来发展前景，坚持过去砥砺10年取得的成果，做好总结工作，凝心聚力，为未来的发展奠定良好的发展基础。

(责编：董童、杨迪)

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