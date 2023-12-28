人民网北京12月28日电 （记者孙红丽）元旦、春节是我国重要的传统佳节，也是居民消费旺季。商务部新闻发言人何亚东28日在例行新闻发布会上表示，商务部将扎实做好生活必需品市场保供，组织开展一系列节日促消费活动，让人民群众度过欢乐祥和的节日。

何亚东介绍，具体做好以下三方面工作：

一是保障节日市场供应。指导各地加大生活必需品货源组织力度，加强产销衔接，丰富商品品种。重点指导甘肃、青海商务主管部门推动地震灾区商业网点加快恢复。根据低温天气和灾区保供需要，以及市场供需变化，做好肉类等储备商品投放准备。加强与交通运输等部门沟通协作，畅通保供网络。鼓励重点商超门店适当延长营业时间，优化便民服务。推动电商、外卖平台和快递企业完善人员轮换预案等，保障末端配送。

二是办好节日促消费活动。明年一季度，商务部将以“国货潮品”为主题，开展全国网上年货节、老字号嘉年华、全国消费促进月等专项活动。同时，各地也将结合实际，创新举办各类特色活动，营造浓厚的节日消费氛围。

三是加强节日市场监测。商务部市场运行监测系统数据显示，近期各地批发市场、超市生活必需品进销存量不同幅度增加，北方受低温雨雪冰冻影响地区蔬菜价格有所上涨，鸡蛋价格略有下降，其他品种价格总体平稳。

节日期间，商务部将启动粮、油、肉、蛋、奶、果、蔬等重要生活必需品市场监测日报制度，密切关注市场运行态势，加强消费市场形势分析和趋势研判，做好信息引导，为节日市场平稳运行提供有力支撑。

(责编：孙红丽、吕骞)

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