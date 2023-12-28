新华社北京12月28日电 题：2023年全面加强金融监管有哪些着力点？

新华社“新华视点”记者李延霞、刘慧、吴雨

2023年，我国金融业监管历史上具有里程碑意义的一年。

这一年，强监管严监管态势进一步延续，监管制度“铁篱笆”扎紧扎牢，全面加强金融监管为防范化解金融风险、服务实体经济高质量发展提供有力保障。

金融监管新格局加快形成

2023年，我国金融监管领域迎来重磅改革。

3月，中共中央、国务院印发《党和国家机构改革方案》，其中多项涉及金融监管：组建中央金融委员会、组建中央金融工作委员会、组建国家金融监督管理总局、深化地方金融监管体制改革、中国证券监督管理委员会调整为国务院直属机构、统筹推进中国人民银行分支机构改革……改革力度之大，近年来前所未有。

这是5月18日拍摄的国家金融监督管理总局。新华社记者 李鑫 摄

随后，相关改革深入推进：5月18日，国家金融监督管理总局正式挂牌；7月20日，金融监管总局31家省级监管局和5家计划单列市监管局以及306家地市监管分局统一挂牌；8月18日，中国人民银行31个省（自治区、直辖市）分行、5个计划单列市分行和317个地（市）分行统一挂牌；11月10日，金融监管总局、证监会的“三定”方案分别出台。

复旦大学金融研究院研究员董希淼表示，通过机构设置调整和职责优化，“一行一局一会”的金融监管新格局加快形成，依法将各类金融活动纳入监管，实现金融监管全覆盖。

上海金融与发展实验室主任曾刚表示，接下来，在监管框架不断完善的基础上，还需要在强化行为监管体系建设、加强宏观审慎与微观审慎协调、提升监管专业能力等方面持续发力，为提高金融监管效率、促进金融业平稳运行、更好服务实体经济奠定坚实基础。

监管“板子”打准、打痛

2023年，在强监管严监管的总基调下，金融监管部门针对金融市场乱象出手，严格执法敢于亮剑，监管更加精准有力。

12月1日，金融监管总局公布了对多家金融机构的22份罚单，涉及国有大行、股份制银行、保险公司等，没收违法所得并处罚款合计达3亿元以上。

在证券领域，证监会加大对财务造假、欺诈发行、操纵市场等违法行为的打击，惩处力度、速度较过去显著提升。2023年上市公司立案调查数量较2022年增加20%左右。

“今年以来，金融监管部门延续强监管态势，被罚机构数量增多，大额罚单增多，释放了加大力度推动金融业规范发展的决心。”中国人民大学中国资本市场研究院联席院长赵锡军表示。

“加大处罚力度是监管‘长牙带刺’的直接体现。”曾刚表示，金融机构违规行为和动机往往取决于对违规成本与相应收益的权衡。通过提高金融机构及其高管的违规成本，能达到使其不敢违规的监管效果。

关联贷款管理不合规、重大关联交易信息披露不充分、理财产品之间进行利益输送……多种违法违规行为，反映出金融机构合规经营与风控能力等方面仍有提升空间。

从金融监管部门释放的信号看，下一步的监管行动将聚焦影响金融稳定的“关键事”、造成重大金融风险的“关键人”、破坏市场秩序的“关键行为”，把“板子”真正打准、打痛，增强监管的震慑力。

不断扎紧制度“铁篱笆”

12月17日，《非银行支付机构监督管理条例》正式公布，将年交易金额近400万亿元的非银行支付机构及其业务活动进一步纳入法治化轨道进行监管。

2022年9月21日，观众在位于重庆来福士的“金融知识便利店”参观体验。新华社记者 王全超 摄

近年来，随着金融市场的发展，新业态、新业务、新主体不断出现，要求金融立法与时俱进，补齐制度短板，消除监管空白和盲区。

加快建章立制，不断扎紧制度“铁篱笆”，成为2023年金融监管领域的显著特点。

《商业银行资本管理办法》《养老保险公司监督管理暂行办法》《系统重要性保险公司评估办法》……今年以来，涉及各类金融机构的监管制度密集出台。

“针对金融业务的发展变化和现实需要，金融重点领域和新兴领域立法及时推进，为金融监管的落地提供有力保障，为金融业平稳健康发展护航。”董希淼表示。

加强监管保障，除了完善制度，还需要打造忠诚干净担当的专业化监管队伍。今年以来，金融业反腐力度持续增强，接受调查的人数较去年大幅增加，反映我国净化金融市场环境的坚定决心。从金融监管部门释放的信息看，坚持刀刃向内，强化“对监管的监管”将成为今后全面加强金融监管的一大重点。

有力有效防控金融风险

防风险是金融工作的永恒主题，也是金融监管的直接目的。

发行中小银行专项债券，补充中小银行资本；调整优化房地产信贷政策；建立防范化解地方债务风险长效机制……今年以来，在金融监管的保驾护航下，防范化解风险各项工作有序推进，我国金融业运行总体平稳，整体风险抵御能力较强。

截至三季度末，商业银行不良贷款率1.61%，拨备覆盖率207.89%，资本充足率14.77%，保险业综合偿付能力充足率194%。

统筹发展和安全，是做好金融工作的关键。

推出25条具体举措，持续加强民营企业金融服务；进一步完善绿色金融统计监测和考核评价体系；一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求……2023年，在金融监管的引导下，金融资源流向重点领域和薄弱环节，服务实体经济质效进一步提升。

“随着全面加强金融监管，防控金融风险将更加有力有效，金融将为经济社会发展提供更高质量服务。”中国社会科学院金融研究所研究员尹振涛表示。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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