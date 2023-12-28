新华社北京12月28日电（记者任军、吴雨）中国人民银行副行长张青松28日表示，中国人民银行将持续推进外卡受理、移动支付、现金使用、账户服务等工作，进一步提升境外来华人士的支付便利化水平。

在当日举行的国务院政策例行吹风会上，张青松表示，许多境外来华人士习惯使用银行卡、现金，而移动支付在中国更加普及，导致在华支付存在不便。对此，中国人民银行会同有关部门，已建立了专项工作机制，按照“大额刷卡、小额扫码、现金兜底”的解决方案，有序推进各项工作。

据介绍，中国人民银行将完善境外银行卡受理环境，会同相关部门划定重点商圈、机场、火车站等主要涉外场所，指导商业银行、支付机构加快推动重点商户开通外卡受理。

目前，我国移动支付普及率达到86%，居全球第一。张青松介绍，中国人民银行已指导支付宝、财付通、中国银联等机构丰富移动支付产品供给，同时创新研发数字人民币解决方案，满足境外来华人员的移动支付需求。

另外，中国人民银行还将改善现钞使用环境，组织银行开展ATM机外卡受理改造，提升支持外卡取现的ATM机覆盖率，持续开展拒收人民币现金专项整治工作。

此外，中国人民银行还将通过引导银行实施账户分类分级管理、优化开户流程，提升境外来华人士开立银行账户的便利化水平。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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