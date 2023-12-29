原标题：服务保障金融高质量发展

本报北京12月28日电（记者陈慧娟）最高人民检察院28日发布《关于充分发挥检察职能作用 依法服务保障金融高质量发展的意见》。

据介绍，当前金融犯罪案件数量有所下降，但仍高位运行。2023年1至11月，全国检察机关共批准逮捕破坏金融管理秩序和金融诈骗犯罪嫌疑人11060人，提起公诉22529人，起诉人数同比下降10%，涉及罪名相对集中。

意见立足检察职责提出了刑事、民事、行政、公益诉讼检察的履职重点。在刑事检察方面，将持续加大对洗钱及其关联犯罪的追诉力度，依法妥善处置中小银行等金融机构风险，严厉打击财务造假、操纵市场等证券犯罪，坚决惩治金融腐败犯罪。在民事检察方面，重点加大对金融领域逃废债、“砍头息”、“套路贷”等虚假诉讼违法犯罪行为的打击力度，加大对金融消费者合法权益的司法保护，维护公平诚信的金融市场秩序。在行政检察方面，将结合刑事案件办理积极推进与行政机关“反向”衔接工作。在公益诉讼检察方面，将围绕国有金融财产保护、金融账户敏感个人信息保护、涉金融领域电信网络诈骗治理、金融行业反垄断等法定领域开展公益诉讼，并积极探索拓展普惠金融、养老金融、绿色金融等领域公益司法保护。

(责编：杨曦、陈键)

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