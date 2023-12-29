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前11个月全国新增减税降费及退税缓费超1.8万亿元

韩 昱
2023年12月29日08:48 | 来源：证券日报
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原标题：前11个月全国新增减税降费及退税缓费超1.8万亿元

12月28日，国家税务总局最新统计数据显示，今年1月份至11月份，全国新增减税降费及退税缓费18125.09亿元，超过1.8万亿元。

“今年以来，我国一系列税费优惠政策落地，有力激发了经营主体活力，提升了创新发展动能。”巨丰投顾高级投资顾问罗啼明在接受《证券日报》记者采访时表示。

具体看前11个月的数据，分经济类型看，民营经济纳税人是税费优惠政策的主要受益对象，民营经济（包括民营企业和个体经营）纳税人新增减税降费及退税缓费13371亿元，占比73.8%。分行业划分看，制造业及与之相关的批发零售业占比最高，新增减税降费及退税缓费7597.2亿元，占比41.9%。分企业规模看，中小微企业受益最明显，新增减税降费及退税缓费11203.37亿元，占比61.8%。

值得一提的是，近年来，我国在研发费用加计扣除政策优化上持续发力，一方面提升扣除力度、扩大受益主体范围；另一方面政策享受时间提前，红利到账得更及时，护航企业不断加大研发力度。

自优化预缴申报享受研发费用加计扣除政策实施以来，对科技型中小企业的利好显而易见，新增7月份申报期让企业能够提早兑现政策红利，拥有更充足的现金流。

云南云天化信息科技有限公司正是这一政策的受益主体之一。“今年新政策出台后，我们在预缴申报二季度企业所得税时，相比往年提前享受到了研发费用加计扣除金额425万元，国家对企业科技创新的支持再次‘加力’，下半年的研发资金得到了有效补充，为提升研发水平、实现成果转化提供了强劲动力。”云南云天化信息科技有限公司财务负责人潘红艳介绍。

据了解，为助力企业以创新为抓手实现转型升级，云南省税务部门规范政策落实体系，大力优化办税流程，充分释放政策红利，从2018年到2022年，全省支持科技创新的税收减免金额达253.49亿元，年均增幅达到11.3%，政策助力下，5年来全省高新技术企业数量年均增长17.52%，销售收入年均增长13.63%，有效激发创新发展动能。

罗啼明表示，减税降费可降低企业负担，增加个人和企业的可支配收入，已成为我国促进经济转型升级、激发经营主体活力、提升资源配置效率、稳定市场预期的重要方式。

(责编：杨曦、陈键)
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