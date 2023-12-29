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水利部：积石山县震区400余座水库目前总体处于安全状态

2023年12月29日11:04 | 来源：人民网
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人民网北京12月29日电 （欧阳易佳）“近日，甘肃临夏州积石山县发生6.2级地震。地震发生后，水利部系统梳理距震中10公里、20公里、50公里范围的水库名单，对震区400余座水库震损情况逐库进行全面深入及时的摸排，目前震区水库总体处于安全状态。”在近日举办的2023年水库安全管理情况新闻发布会上，水利部副部长刘伟平表示，2023年，水利部统筹发展和安全，以实现“人员不伤亡、水库不垮坝、重要堤防不决口、重要基础设施不受冲击”为目标，组织指导地方各级水行政主管部门、水库管理单位全力做好水库安全管理工作。

一是紧盯水库安全度汛，全面落实水库安全责任制，病险水库逐库落实限制运用措施，保障度汛措施落实到位，切实增强应急处置能力。

二是建立健全除险加固常态化机制，强化水库安全鉴定，加快推进除险加固，科学实施降等报废。“十四五”以来中央已安排实施病险水库除险加固11763座、水库降等报废3200座。

三是强力推进工程隐患排查治理，全面开展水库工程汛前检查，组织流域管理机构按照不少于10%的比例进行抽查；深入实施白蚁等害堤动物防治，及时消除水库安全隐患。

四是积极推进现代化水库运行管理矩阵建设，精心谋划顶层设计，启动先行先试工作，提升水库精准化、信息化、现代化管理水平。

五是加强水库监测设施建设，“十四五”以来建成并投入使用37593座小型水库雨水情测报、26113座大坝安全监测设施，有力提升水库监测预警能力。

六是夯实水库安全管理基础，推动小型水库专业化管护提质增效，推进水库工程标准化管理。“十四五”以来，各地48226座乡镇村组分散管理的小型水库实现了专业化管护全覆盖。

刘伟平表示，下一步，水利部将继续锚定新阶段水利高质量发展目标，统筹发展和安全，提前谋划重点工作任务，确保水库大坝安全运行、水库效益持续发挥。

(责编：杨曦、吕骞)
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