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国家气候中心：元旦期间全国大部分地区以晴到多云天气为主

2023年12月29日12:32 | 来源：人民网
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人民网北京12月29日电 （记者王连香）今日，中国气象局召开2024年1月新闻发布会，国家气候中心副主任贾小龙介绍，元旦假期及未来10天（12月30日至1月8日）天气预报。

贾小龙介绍，预计元旦期间（12月30日至1月1日），全国大部分地区以晴到多云天气为主，仅12月30日新疆北部、华北北部、东北地区有小到中雪，辽宁局地有大到暴雪；12月30日早上至上午，华北南部、黄淮北部和西部有雾和霾。元旦期间，我国中东部地区有一次冷空气过程，大部分地区气温将下降4至6℃，东北局部地区下降8℃以上，并伴有4至5级偏北风，北方部分地区阵风6至7级。

预计未来10天（12月30日至1月8日），影响我国的冷空气活动频繁，但前期势力不强，全国大部分地区气温偏高，其中西北地区、华北北部、东北地区中部及贵州、湖南、广西、广东等地平均气温偏高2至3℃，新疆西北部、内蒙古、吉林偏高4℃以上。

降水方面，全国大部分地区降水偏少，新疆西北部、内蒙古东北部、东北地区、黄淮南部、江淮、江南、西南地区东部等地累计降水量有5至20毫米，贵州东部、湖南西部、广西北部等地局部有30毫米以上。

此外，主要天气过程将会有以下三次：

12月30日至1月1日，受冷空气影响，我国中东部地区气温将下降4至6℃，内蒙古东北部、东北地区、江南东部等地下降8℃以上，并伴有4至5级偏北风，北方部分地区阵风6至7级。12月30日，新疆北部、华北北部、东北地区有小到中雪，辽宁局地有大到暴雪。

2023年1月4日至7日，受冷暖气流的共同影响，西南地区东部、江淮、江南、华南中西部等地将自西向东出现小到中雨，局地大雨；江汉、黄淮西部有雨夹雪转雪。

2023年6日至8日，将有一股较强冷空气自北向南影响全国大部分地区。

(责编：王连香、吕骞)
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