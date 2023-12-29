原标题：南京银行北京分行深耕科创金融领域

紧贴首都国际科技创新中心发展脉搏，践行总行科创金融发展战略，近年来，南京银行北京分行深耕科创、精准发力，切实为科技型中小企业成长赋能。

成立科创金融服务中心，悉心打造科创专营模式。南京银行北京分行始终坚持“做科技创新企业贴身管家”服务理念，为科技创新企业提供全方位定制化专属金融服务。今年8月，分行科创金融服务中心正式成立，科创专营A1模式旋即上线。通过组建专业的科创客户经理队伍、设立融入业务场景的风险经理岗位、开辟绿色通道的敏捷审批等，切实发挥专营机制优势。相信在一段时间探索实践基础上，结合自身特点，借鉴吸收先行先试兄弟分行及优秀同业经验，南京银行北京分行科创金融中心将以自身跨越式发展建设，带动分行科创金融业务跑出“加速度”。

丰富科创金融产品矩阵，全生命周期守护科企成长。从客户体验度、流程便捷化等角度出发，南京银行不断迭代创新“线上+线下、标准+定制”双轮驱动产品体系，打造涵盖科创企业全生命周期的综合金融服务。打破重抵押、重担保的传统思维，针对不同成长阶段的科技型企业，灵活运用“鑫e科企”“鑫知贷”等金融产品。其中，标准化小微金融产品之一的“鑫e科企”，通过一键扫码、线上申请、线上审批、预约上门开户，客户“足不出户”即可获得最高1000万元预授信额度。截至目前，预授信金额已突破15亿元。同时，推出“鑫转贷”无本转贷产品，缓解科创企业贷款到期还款压力，提高资金使用效率，打造安全稳定的资金链。

“知鑫服务直通车”园区穿梭，精准触达科企需求。为进一步提高知识产权质押融资入园惠企行动获客效率和服务层次，南京银行北京分行“知鑫服务直通车”驶入各大园区，采用“政银主导、市场运作、多方参与”服务模式，着力提高服务园区、服务企业、服务科创效能，推动科创企业“知产”变“资产”。2023年以来，共计走访各级各类科创园区30余家，举办线下专题宣传活动17场次，覆盖企业近千家，取得良好社会反响。

拓宽渠道耦合资源，致力打造“科创金融生态圈”。科创金融是银行实体转型发展的“必修课”，体现了新型银企关系。南京银行北京分行着力搭建科创企业长效获客机制，积极对接北京市经信局下属执行机构北京市中小企业服务平台，借助“千亿畅融”银企服务平台，批量服务更多优质科企。不仅如此，南京银行北京分行联合全国股转系统、北京证券交易所等单位常态开展资本市场专题活动，通过定期举办专题讲座，组织科创企业客户赴北交所参访等方式，不断释放“科技+金融”叠加优势，助力形成科技、创新、资本的聚集效应，实现产业链与金融链的互融互促。

中央金融工作会议明确指出，“做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章”。科技金融作为“五篇大文章”之首，彰显金融服务科技创新的历史使命。未来，南京银行北京分行将继续坚定不移践行总行科创金融发展战略，不断提升自身支持科技创新能力、强度和水平，为加快实现国家高水平科技自立自强贡献一份金融力量。

(责编：曹淼、杨迪)

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