原标题：锚定高质量发展 增强价值创造能力 在中国式现代化建设中展现央企责任担当

2023年12月25日至26日，国务院国资委召开中央企业负责人会议，全面贯彻落实党的二十大精神和中央经济工作会议精神，总结2023年国资央企工作，研究部署2024年重点任务，提出了更加注重提升“五个方面价值”、坚决当好“三种力量”、突出抓好“六个着力”的目标任务，是对党中央、国务院关于国资央企部署要求的再细化、再部署、再落实。作为党执政兴国的重要支柱和依靠力量，中央企业以实际行动践行了“两个维护”，坚决向高质量发展聚焦发力，增强核心功能、提高核心竞争力，更好发挥科技创新、产业控制、安全支撑作用，以更高水平实现经济属性、政治属性、社会属性的有机统一。

一、全力以赴增强价值创造力

价值创造是企业作为市场主体的基本要求，是企业核心竞争力的重要体现。增强价值创造能力是中央企业提高发展质量效益效率、实现高质量发展的迫切需要。

中央企业以增强核心功能、提高核心竞争力为出发点和落脚点，全面提升自身价值创造能力。一是聚焦经济价值做好“压舱石”。作为中国特色社会主义的重要物质基础和政治基础，中央企业应将“提质”与“保量”有机统一起来，进一步改进发展方式，下大力气增强经营创效能力，提高资源配置效率和国有资本回报水平，努力对国民经济增长多做贡献。二是聚焦战略价值当好“顶梁柱”。中央企业大多处在关系国家安全和国民经济命脉的重要行业和关键领域，发挥着支撑托底作用。中央企业应主动融入国家战略，在断点堵点和市场失灵领域发力，保障我国产业链供应链安全稳定，加快传统产业强基转型，加快打造战略性新兴产业，开辟未来产业新赛道，在构建现代化产业体系中发挥引领作用。三是聚焦社会价值当好“排头兵”。国有企业是社会主义公有制的重要实现形式，履行社会责任是中央企业与生俱来的使命。中央企业应做到“心中有数”“手中有账”，在重大投资、民生保障、扶贫脱贫、抢险救灾等方面发挥更大作用，更好满足人民对美好生活的需要。

近年来，中国石化牢牢守住能源保供底线，页岩油勘探取得重大突破，培育了石油战略接替新领域，乙烯权益产能跃升至全球第二，聚烯烃等化工品产能稳居世界第一，建立涵盖“制储运加用研”的氢能全产业链条，建设和运营加氢站数量居全球首位，加速布局光伏、风电等新能源产业，“一基两翼三新”产业格局加快形成。40年来，中国石化始终坚持以人民为中心，千方百计保障石油石化产品供应，积极探索助力乡村振兴特色模式，以销售带产业、以产业带振兴、以教育带发展，深入实施“春蕾加油站”“司机之家”“爱心驿站”等社会公益项目，为解决人民吃饭穿衣问题、改善人民生活积极贡献中国石化力量。面向新时代新征程，中国石化正持续聚焦国家所思、社会所想、人民所需，以高质量服务持续满足人民日益增长的美好生活需要。

二、充分发挥科技创新引领作用

今年的中央经济工作会议，特别强调要“以科技创新引领现代化产业体系建设”。中央企业作为国家战略科技力量的主力军，要找对路径，找准着力点。一是牢牢把握科技创新的基本方向。党的二十大强调，要“坚持面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康，加快实现高水平科技自立自强”，为央企加快科技创新步伐树立了“航向标”，是中央企业在“十四五”时期以及更长一个时期推动创新驱动发展必须坚持和把握的主攻方向。二是紧紧扭住基础研究这个“牛鼻子”。基础研究在科技创新中起着根本性作用，是科技创新的源头。无论是“卡脖子”技术的攻克，还是推动科技前沿的发展，根本上要靠基础理论突破。基础研究跟不上，应用技术的发展就成了无源之水、无本之木。三是站稳企业科技创新主体地位。科技创新绝不仅仅是实验室里的研究，而是必须将科技创新成果转化为推动经济社会发展的现实动力。企业一端汇聚创新要素，一端连着市场需求，具有天然的科技创新主体属性。中央企业在服务国家战略目标中具有重要作用，应充分发挥产业链龙头和市场、场景牵引作用，带动国家创新整体效能提升。

近年来，中国石化始终坚持“四个面向”，努力当好科技创新的“出题人”“答题人”“阅卷人”，逐步探索形成以“内抓十条龙、外抓联合体”为代表的特色创新模式，持续加大创新投入，2022年科技研发投入达268亿元，攻坚石油天然气“卡脖子”技术，形成独具特色的油气勘探开发理论与技术，特深层油气勘探开发、原油直接裂解制乙烯、特种橡胶等一批技术攻关取得新进展，“深地一号”工程刷新亚洲最深井记录并获高产油气流，我国首个万吨级48K大丝束碳纤维工程第一套国产线在上海石化投产，建成千吨级高等规聚丁烯-1工业示范装置，获得亚洲首张全球RSB生物质可持续航空燃料认证证书，高效环保芳烃成套技术达到国际领先水平，使我国成为世界上第三个掌握该技术的国家。同时，注重加强数字技术应用，加快产业数智化转型。面向新时代新征程，中国石化正持续推进科技创新引领，聚焦国家所需、两链所困、产业所趋，强化基础前瞻研究，突出重围迈向高端，抢占科技制高点，掌握未来发展的主动权。

三、用足用好改革关键一招作用

党中央围绕全面推进中国式现代化，对进一步全面深化改革作出重大部署，中央经济工作会议明确提出“深化重点领域改革”的工作任务。

中央企业应以国有企业改革深化提升行动为牵引，以改革激发活力动力，以改革提升质量效率，以改革破解发展难题。一是完善中国特色国有企业现代公司治理。国有企业不管怎么改，现代企业制度不管怎么建，都必须始终坚持党的领导不动摇。健全中国特色国有企业现代公司治理制度，关键是要抓住党的领导与公司治理相结合这个核心要点，将党的领导优势与现代企业制度优势有机结合起来、充分发挥出来，共同推动中央企业治理水平的提升。二是完善市场化经营机制。市场化的关键是把人的积极性调动起来。对领导干部，要坚持以“对党忠诚、勇于创新、治企有方、兴企有为、清正廉洁”的“二十字”标准选人与用人，提高任期制和契约化管理工作质量水平，激发企业家创新活力，让大家“抓住一切有利时机，利用一切有利条件，看准了就抓紧干，能多干就多干一些”；对各类人才，要更多地运用市场化原则优化人才资源配置，拓宽用人视野，完善收入分配机制，建立更加注重长效的激励机制，用市场化的激励约束方法，吸引留住人才，用活用好人才。

近年来，中国石化压茬推进重点领域改革攻坚，向改革要效益、要质量。坚持“两个一以贯之”，深入推进中国特色现代企业制度建设，明确党组10类决定、17类前置研究重大事项，全面推进“一肩挑”领导体制，应建范围内子企业全部实现董事会应建尽建、外部董事占多数；全面推行任期制和契约化管理，对纳入考核范围的各级子企业，领导人员“一协议、两书”应签尽签率达100%，实施用工“劳动合同+上岗协议”的“双契约”管理，推动员工在中国石化系统企业间“能进能出”，取得了良好成效。面向新时代新征程，中国石化坚持党的领导、加强党的建设，充分发挥国有企业的政治优势，正在持续抓好中国特色现代企业制度建设，不断提高市场化运营水平，不断以改革增强制度定力、管理能力和发展动力，切实履行好党和国家赋予的使命责任。

（作者为中国石化经济技术研究院党委书记、副总经理 顾松园）

(责编：王连香、李楠桦)

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