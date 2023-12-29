原标题：聚焦核心功能核心竞争力 全面加快现代新国企建设 书写好中国式现代化的国企篇章

国有企业是中国特色社会主义的重要物质基础和政治基础，是党执政兴国的重要支柱和依靠力量。国资央企坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和二十届二中全会精神，深入贯彻中央经济工作会议精神，全面落实中央企业负责人会议部署，聚焦增强核心功能、提高核心竞争力，加快建设现代新国企，以高质量发展的浓墨重彩书写中国式现代化的国企华章。

一、新时代新征程新篇章，以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴呼唤加快建设现代新国企

国资央企在新时代新征程中肩负重大战略使命。中央企业负责人会议对2024年国资央企工作作出重要部署，要求坚持和加强党对国资央企的全面领导，围绕增强核心功能、提高核心竞争力，深入实施国有企业改革深化提升行动，着力提高中央企业创新能力和价值创造能力，更好发挥科技创新、产业控制、安全支撑作用，为持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业作出新贡献。

国资央企进入加快建设现代新国企的历史新阶段。党的十八大以来，国有企业发展成效显著，随着国企改革三年行动收官，党中央围绕全面推进中国式现代化对进一步全面深化国企改革作出重大部署，国有企业以实施改革深化提升行动为牵引，进入加快建设现代新国企的历史新阶段。现代新国企是新国企发展到新时代的新的历史形态，是坚持市场化、法治化、国际化，能够更好适应新的生产力发展和构建高水平社会主义市场经济体制的要求，具有鲜明“时代感”“现代感”的中国特色国有企业，在国有企业整体布局、个体发展和企业家精神方面呈现出一系列新特征。

一是国资央企整体布局呈现“功能新、布局新、监管新”。一是功能定位新。坚决成为中国特色社会主义经济的“顶梁柱”，坚决成为强国建设的战略性力量、现代化产业体系建设的引领性力量、经济社会发展的支撑性力量、高水平社会主义市场经济体制建设的创新性力量，坚决成为党领导的国家治理体系和治理能力建设的重要组成部分。二是布局结构新。切实向关系国家安全、国民经济命脉的重要行业和关键领域集中，向关系国计民生的公共服务、应急能力、公益性领域等集中，向前瞻性战略性新兴产业集中，加强传统产业强基转型，强化对产业链供应链的带动引领，不断提升国有经济战略性调整能力，创新发挥跨周期和逆周期调节的战略服务功能。三是监管模式新。健全完善以管资本为主的国资监管体制，授权与监管相结合、放活与管好相统一，深化分类考核、分类核算，协同国资监管和公司治理，大力推进国资监管数字化、智能化，积极创新包容性监管，切实鼓励创新创造。

二是国资央企个体发展呈现“五新”。一是历史使命新。更好实现经济属性、政治属性、社会属性的有机统一，切实增强中央企业服务国家战略的功能作用，切实推动中央企业真正按照市场化机制运营，建设世界一流企业和培育专精特新企业。二是发展方式新。切实改变发展方式，实施创新驱动发展战略，深入推进质量变革、效率变革、动力变革，实现集约化发展、生态化发展、国际化发展，依靠科技创新等高级要素占领产业链的高价值环节，全面增强市场创新力和全球竞争力。三是公司治理新。坚持党的领导、加强党的建设是国有企业的“根”和“魂”，坚持“两个一以贯之”，深化政企分开、政资分开，健全中国特色现代企业制度，推进制度优势转化为治理效能。四是经营机制新。全面构建新型经营责任制，开展对标世界一流企业管理提升行动，切实将企业价值创造能力提升至世界一流水平。五是全球发展新。全力推进“一带一路”建设，深度参与全球产业分工和合作，高水平参与国际竞争，创新国际竞争模式，从产品竞争、企业竞争升级为产业竞争、生态竞争，在更高水平的对外开放中实现更好发展。

三是以新时代企业家精神加快建设现代新国企。坚持“对党忠诚、勇于创新、治企有方、兴企有为、清正廉洁”20字方针，强化使命担当，提升现代管理，拓展国际视野，建设具有鲜明时代特征、民族特色、世界水准的企业家队伍，成为新时代推进创新发展、高质量发展、国际化发展，做强做优做大国有资本和国有企业的探索者、组织者、引领者。

二、聚焦核心功能核心竞争力，以加快建设现代新国企书写好中国式现代化的国企篇章

聚焦发挥好三个作用，全面增强现代新国企服务中国式现代化的核心功能。坚持企业科技创新主体作用，加大关键核心技术攻关，以科技创新推动产业创新，以颠覆性技术和前沿技术催生新产业新模式新动能，锻造国家战略科技力量。强化对产业链关键环节的控制引领，加快推进国有资本优化布局、合理配置，大力培育新产业新赛道，持续推动传统产业强基转型。统筹好发展与安全，增强战略支撑托底能力，坚决落实国家重大战略部署，全力维护国家安全，扎实做好民生服务和基础保障，着力防范化解重大风险，牢牢守住安全发展底线。坚决扛起党中央赋予的使命责任，以三个作用的充分发挥，以跨周期和逆周期调节等战略功能的积极担当，彰显国有经济主导作用与国资央企核心功能，提升对国民经济增长的贡献度，推动中国式现代化的历史进程。

锚定世界一流企业建设目标，全面提升现代新国企的核心竞争力。世界一流企业是国家经济实力、科技实力、国际竞争力的重要体现，是引领全球产业发展和技术创新的关键力量。国资央企将以科技创新能力、价值创造能力、公司治理能力、资源整合能力、品牌引领能力的不断提升，持续提高核心竞争力，加速建设“产品卓越、品牌卓著、创新领先、治理现代”的世界一流企业，以现代新国企建设的卓著成效夯实中国式现代化的微观基础。

一是提升科技创新能力，发展新质生产力。加强对相关领域超前布局，重点聚焦基础性、前沿性、颠覆性重大技术持续攻关，适应行业产业发展新趋势要求，加快转向创新驱动的内涵式增长，引领未来科技变革方向，真正成为重大技术的开创者和领跑者。二是提升价值创造能力，推动实现高质量的稳增长。将提升质量效益作为高质量发展的立足点，注重提升经济增加值，将推动数字化智能化转型作为关键举措，加快推进新一代数字技术和企业发展的深度融合，塑造新的发展动能和竞争优势。三是提升公司治理能力，推进中国特色国有企业现代公司治理和市场化经营机制制度化长效化。坚持“两个一以贯之”，深化国资国企改革，持续深化中国特色现代企业制度建设，完善市场化经营机制，在国际通行的公司治理基本规则基础上，推动党领导国有企业的制度优势转化为治理效能。四是提升资源整合能力，加强对产业链的控制力和影响力。进一步做强做优主业，聚焦关系国家安全、国民经济命脉和国计民生重要领域，聚焦专精特新、前瞻性战略性新兴产业等细分领域，合理优化资源、资本、技术、人才等要素配置，引领产业持续健康发展。五是提升品牌引领能力，增强企业可持续发展能力。坚持把品牌建设摆在企业战略发展的突出位置，高度重视企业硬实力与软实力的协同推进、相互促进，不断提升品牌知名度、感召力、美誉度，持续提高企业品牌附加值和品牌竞争力。

（作者为国网能源研究院副院长、党委委员 李伟阳）

(责编：王连香、吕骞)

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