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更好发挥企业科技创新主体作用

2023年12月29日16:40 | 来源：国务院国有资产监督管理委员会
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原标题：更好发挥企业科技创新主体作用

12月25日至26日，国务院国资委召开中央企业负责人会议，全面贯彻落实党的二十大精神和中央经济工作会议精神，总结2023年国资央企工作，研究部署2024年重点任务。会议强调，国资央企要坚持和加强党的全面领导，围绕增强核心功能、提高核心竞争力，深入实施国有企业改革深化提升行动，着力提高中央企业创新能力和价值创造能力，更好发挥科技创新、产业控制、安全支撑作用。中央企业要充分发挥科技创新主体作用，在关键核心技术突破、科技创新体系构建、国家科技创新力量重塑等方面勇挑大梁，促进高水平科技自立自强，为全面建设社会主义现代化国家作出新的贡献。

一是加快向基础性、引领性、前瞻性方向转变，重点聚焦原始创新。着力加强基础应用研究，依托大型国有企业的规模化布局优势与产业影响力，凝练产业基础应用研究方向，从根本上改变技术模仿、引进的创新模式，延展产业未来方向与边界。紧盯重点“卡脖子”难题，提升关键技术自主可控水平，增强国内产业链供应链韧性。面向有发展潜力的产业方向前置开展前沿性、颠覆性探索，开辟企业发展的新领域、新赛道。

二是加快构建企业主导的科技创新体系，大力为科研活动减负松绑。强化科技创新决策、研发投入、科研组织和成果转化中的企业主体地位和科技领军企业主导地位，遴选国家重大科技项目由具备实力的企业承担，支持其引领组织高校、科研院所、中小微企业面向国家战略需求，遵循市场经济规则和契约精神组建创新联合体，形成大小企业联合、国企民企互补、产学研深度融合的大创新体系。健全创新考核评价机制，建立更加科学、公平、公正的创新评价体系。完善选人用人机制，为高端人才提供具有市场竞争力的薪酬，并通过股权奖励、超额利润分享等方式加强中长期激励力度，提升科技人才队伍稳定性。赋予高端人才更大的人、财、物的配置权和技术路线决策权，提升高端科技人才的创新成就感和荣誉感，满足人才对成长机会和未来发展的需求。

三是能源电力企业要加快推动数字化、绿色化转型，助力国家“双碳”目标实现。能源电力转型正处在从量变到质变的演进过程当中，新型电力系统和新型能源体系建设将对电网形态、市场机制、生产组织模式等带来底层逻辑的深刻变革，“数字化、绿色化转型”成为创新重要方向，能源企业必须强化创新主体作用，加快布局前沿技术，加快构建创新生态，全面推动创新链产业链资金链人才链深度融合，构筑可持续发展能力，全面提升能源产业基础高级化和产业链现代化水平。

四是加快国有企业转制科研院所改革，从根本上提升自主科研能力。坚持技术开发类科研机构企业化转制方向、生产经营类转制科研院所市场化改革方向、基础研究类转制科研院所/团队回归公益导向的原则，通过重组整合方式分类开展转制科研院所改革。结合转制科研院所定位，聚焦法人治理、市场化选人用人、长效激励、科技创新、党的建设等关键环节，系统制定改革方案，通过运行机制优化与分类考核评估等，释放科研院所创新活力。

五是加快健全完善有利于创新的经济、政策、文化、技术环境，为建设创新型国家提供坚实支撑。在经济发展上，以“四链融合”构筑发展新动能新优势，巩固提升企业研发投入的物质能力。在政策制定上，加大对基础研究的重视力度，加快出台面向中小企业科技创新的支持政策，深化国有企业与民营企业的创新协同，充分发挥国有企业的规模优势与民营企业创新灵活性特点，找准定位，协同发力。在文化建设上，强化科学家精神的价值引领，进一步提升科技创新宣传能力，加快推进科研激励机制与评价体系改革，着力构建边界清晰、动态调整的创新容错机制。在技术攻关上，加强大中小企业融通创新，着力营造精准的创新微生态，推动产业创新模式从“点状突破”向“链式创新”转变。

（作者为南网能源院董事长、党委书记 张勉荣）

(责编：王连香、李楠桦)
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