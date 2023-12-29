原标题：加快布局战略性新兴产业 坚定推动中央企业高质量发展

中央经济工作会议明确提出，打造生物制造、商业航天、低空经济等若干战略性新兴产业。12月25日至26日，国务院国资委召开中央企业负责人会议，全面贯彻落实党的二十大精神和中央经济工作会议精神，总结2023年国资央企工作，研究部署2024年重点任务。会议强调，要坚定履行党中央赋予国资央企在新时代新征程的重大使命，坚持把高质量发展作为硬道理，深入推进布局优化和结构调整，更加注重提升战略性新兴产业收入和增加值占比。这为国资央企布局战略性新兴产业提供了指引，对推动中央企业高质量发展、推进国有经济布局优化和结构调整具有重要意义。

一、加快发展战略性新兴产业是落实国家战略重大任务

党中央高度重视战略性新兴产业发展。战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向，是国家培育发展新动能、打造未来新优势的关键领域。

国务院国资委密集部署中央企业加快发展战略性新兴产业。成立中央企业加快发展战略性新兴产业专项工作领导小组和工作专班，形成工作方案。召开中央企业加快发展战略性新兴产业部署会，明确要在产业布局优化、关键核心技术攻关、形成良好产业生态和完善体制机制四方面不断取得新的实质性突破。启动央企产业焕新行动和未来产业启航行动，积极研究出台一揽子支持政策，并筹备设立专项基金，推动中央企业加快布局和发展战略性新兴产业。贯彻落实党中央、国务院决策部署，落实国资委工作要求，中央企业应深刻把握科技革命和产业变革趋势要求，找准主战场、融入主战场、决战主战场，全力以赴发展战略性新兴产业，切实提高核心竞争力、增强核心功能，积极服务国家重大战略，在建设现代化产业体系、构建新发展格局中发挥好科技创新、产业控制、安全支撑作用。

二、战略性新兴产业成为经济高质量发展重要引擎

战略性新兴产业发展态势良好表现亮眼。近年来，我国战略性新兴产业实现了快速发展，成为经济持续发展的重要引擎，呈现出重点领域发展壮大、新增长点持续涌现、创新能级实现跃升、竞争实力显著增强等诸多特点，形成了良好的发展态势。据统计，2022年，新一代信息技术、高端装备等战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重已超过13%，2023年上半年战略性新兴产业完成投资同比增长超过40%。

中央企业布局战略性新兴产业取得积极进展。近年来，中央企业将加快发展战略性新兴产业作为一项重大战略任务，以高度的政治责任感和历史使命感，全力以赴加快布局和发展战略性新兴产业。数据显示，2018年至2022年，中央企业在战略性新兴产业领域投资规模由0.7万亿元增长至1.5万亿元，占全部投资比重由12.8%提升至27%，投资规模增长115.2%，年均增长28%。今年1—8月，中央企业战略性新兴产业完成投资超8400亿元，同比增长约30%，有力推动产业升级，带动上下游企业共同发展。

当前我国战略性新兴产业发展正处于抢占制高点、向更高位跃升的重要关口，但仍然存在不少卡点、瓶颈。一是产业原始创新能力有待提升。目前我国基础研究能力仍是短板，特别“从 0 到 1”的原始创新能力“瓶颈”亟待突破，基础研究投入的整体水平和发达国家相比依然偏低。二是高层次技术人才结构性短缺。战略性新兴产业涉及前沿技术和知识密集型人才，但在人才引进方面，尚未形成全球人才吸纳体系，海外人才回归便利性不足。在人才培育方面，与产业发展相匹配的人才培育体系亟待建立。三是产业培育周期长，资金投入与市场风险大。战略性新兴产业项目往往不确定性强、资本投入大、风险高、投资回报期长，单纯依靠政府财政或企业积累难以满足资金需求。四是产业链协同发展基础仍显薄弱。龙头企业缺乏对上下游企业的整合能力和引领带动作用，产业组织不够强，中小企业产业往往规模较小，产品争力低，尚未形成集群式、互补式发展态势。

三、中央企业坚决扛起战略性新兴产业发展重任

中央企业应当深刻把握中央经济工作会议和中央企业负责人会议部署要求，主动在战略性新兴产业发展中担当主力军，切实发挥资金、技术和集团协同等多方面优势，加快布局和发展战略性新兴产业，持续提升前瞻性战略性新兴产业营收占比，进一步凸显战略支撑作用，不断提高核心竞争力、增强核心功能，在建设现代化产业体系、构建新发展格局中切实发挥好科技创新、产业控制、安全支撑作用。一是立足主责主业，优化战略性新兴产业布局。战略性新兴产业是一项系统工程，必须立足长远、着眼大局，突出先导性、支柱性，中央企业应立足自身主责主业，加强战略谋划和系统布局，深度践行产业焕新行动和产业启航行动，大力培育新产业新赛道。二是围绕关键核心技术环节加大创新投入力度，提高自主研发能力与水平。中央企业要围绕产业链部署创新链，提高科技投入产出效率和质量，加大原创性、引领性技术研发投入，构建以实效为导向的科技创新工作体系，助推创新成果优化完善和迭代升级。三是完善体制机制，强化人才创新激励。中央企业要加强人才培养和高端人才引进，解决人才短缺问题，探索更加灵活高效的市场机制、管理体系、包容机制，进一步激发人才创新创造活力动力，提高企业的核心竞争力。四是营造良好产业生态，优化产业协作模式。中央企业要营造开放合作的良好产业生态，带动产业链协同发展，共建战略性新兴产业开放创新生态，实现战略性新兴产业开放创新生态的创新要素融通汇聚、创新资源高效配置、创新主体协同互动、创新成果互通共享，打造世界级战略性新兴产业集群。

中国联通坚持把发展战略性新兴产业放在更加突出位置，积极布局战略性新兴产业和未来产业，持续提升前瞻性战略性新兴产业营收占比。坚持立足于网络强国与数字中国两大主责，集中力量、加快布局发展新一代移动通信、人工智能、新能源汽车等3大战略性新兴产业，培育发展未来网络、未来信息等2大未来产业，聚力解决关键核心技术“卡脖子”问题，积极构建良好产业生态。

（作者为中国联通研究院党委书记、院长 李红五）

(责编：王连香、李楠桦)

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