长三角铁路年旅客发送量突破8亿人次
2023年12月29日17:40 | 来源：新华网
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新华社上海12月29日电（记者贾远琨）记者从中国铁路上海局集团有限公司获悉，截至12月29日，长三角铁路今年发送旅客突破8亿人次，创历史新高，全年旅客发送量有望达到8.07亿人次。
随着近日杭昌高铁黄山至南昌段的开通，长三角铁路目前已拥有25条高铁，动车组开行范围覆盖除浙江舟山以外的所有地级城市，成为全国高铁网络最发达完善的区域之一。长三角铁路营业里程超14000公里，其中高铁里程超过7100公里。
今年以来，长三角铁路以市场需求为导向，先后三次优化调整列车运行图，对客流进行细分，实现精准开车。
(责编：赵欣悦、袁勃)
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