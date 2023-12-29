新华社北京12月29日电（记者魏玉坤）国家统计局29日发布关于2022年国内生产总值最终核实的公告，经最终核实，2022年，GDP现价总量为1204724亿元，比初步核算数减少5483亿元。

GDP是国民经济核算的核心指标，也是衡量一个国家经济状况和发展水平的重要指标。按照我国GDP核算和数据发布制度规定，年度GDP核算包括初步核算和最终核实两个步骤。近日，根据国家统计局统计年报、财政部财政决算和有关部门年度财务资料等，国家统计局对2022年GDP数据进行了最终核实。

经最终核实，2022年，GDP现价总量为1204724亿元，比初步核算数减少5483亿元；按不变价格计算，比上年增长3.0%，与初步核算数持平。

(责编：赵欣悦、袁勃)

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