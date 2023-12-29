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沪深交易所推出2024年降费措施

2023年12月29日19:48 | 来源：新华社
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12月29日，上海证券交易所和深圳证券交易所分别发布通知，推出2024年系列降费措施。

根据上交所发布的《关于暂免收取部分2024年度费用的通知》，此次降费上交所拟免收沪市上市公司上市费、减免交易单元使用费、继续免收部分债券交易经手费；下属上证所信息网络有限公司拟免收上证e服务收费、上证e投票收费、CA证书服务费、上证云路演服务费、上证链服务费、新股及可转债发行摇号抽签费；下属上交所技术有限责任公司和上海上证数据服务有限责任公司拟在延续数据中心机柜降费政策的同时，额外增加机柜、办公配套等产品的优惠等。

上海证券交易所外景。（上交所供图）

上海证券交易所外景。（上交所供图）

上交所表示，经初步测算，此次降费预计将向市场让利约6亿元。

根据深交所发布的《关于减免2024年度相关费用的通知》，深交所拟免收深市上市公司和基金的上市费，免收基金、债券（不含可转债）及资产支持证券的交易单元流量费。此外，深交所下属的深圳证券通信有限公司和深圳证券信息有限公司分别减免深市交易通信网关软件服务费、广域网线路接入服务费以及股东大会网络投票服务费。

深交所表示，预计2024年整体降费金额将超过3.2亿元，降费力度持续加大。（记者姚均芳）

(责编：袁勃、赵欣悦)
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