新华社北京12月29日电（记者刘开雄）国家外汇管理局29日发布数据显示，2023年前三季度，我国国际收支保持基本平衡。

从数据看，前三季度，我国经常账户顺差2090亿美元，与同期国内生产总值（GDP）之比为1.6%，处于合理均衡区间；其中，国际收支口径的货物贸易顺差累计4544亿美元，为历史同期次高值；货物贸易出口、进口规模分别为23364亿美元和18820亿美元，均为历史同期较高水平。

在跨境投资活动方面，前三季度，我国金融账户项下来华直接投资净流入155亿美元，其中，包含资本金和利润再投资的股权性质来华直接投资净流入387亿美元。前三季度，证券投资净流出同比收窄62%，其中非居民对我国债券投资自9月起转为净流入。

“近期，随着直接投资利润分配季节性因素消退、关联企业债务资金净流出放缓，来华直接投资净流入总体向好。”国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英说，我国在超大规模市场、完整产业体系等方面的优势持续存在，高水平制度型开放有序推进，未来将继续吸引外资流入。

此外，国家外汇局当日还公布了9月末我国国际投资头寸。数据显示，2023年9月末，我国对外净资产（资产减负债）规模28565亿美元，较2023年6月末增长2.9%，保持稳定增长。对外资产中，储备资产3.3万亿美元，规模继续位列全球首位。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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