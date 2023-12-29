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积极的财政政策适度加力、提质增效——财政部有关负责人谈落实中央经济工作会议精神

2023年12月29日20:09 | 来源：新华网
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　　新华社北京12月29日电 题：积极的财政政策适度加力、提质增效——财政部有关负责人谈落实中央经济工作会议精神

　　新华社记者申铖

　　日前召开的中央经济工作会议指出，积极的财政政策要适度加力、提质增效。明年怎样用好财政政策空间？新一轮财税体制改革如何谋划推进？……财政部有关负责人接受了新华社记者采访。

　　用好财政政策空间 强化政策支持和财力保障

　　2023年，在复杂的国内外形势下，积极的财政政策加力提效，为经济回升向好提供有力支撑。

　　“中央经济工作会议提出，积极的财政政策要适度加力、提质增效。这为做好2024年财政预算工作指明了方向。”财政部预算司司长王建凡说，下一步将用好财政政策空间，统筹各类财政资源，完善各项政策工具，强化政策支持和财力保障，聚焦高质量发展，扎实推进中国式现代化。

　　一是保持必要支出强度。用好增发国债、地方政府一般债、地方政府专项债等政策工具，加大财政资金统筹力度，适度增加财政支出规模，更好发挥拉动国内需求、促进经济循环的作用。

　　二是提高财政资金效益。在优化财政支出结构上下真功，用好增量、优化存量，坚持党政机关过紧日子不动摇，严控一般性支出，强化国家重大战略任务财力保障。

　　三是提升财政管理质效。全面实施预算绩效管理，将绩效理念和方法融入预算编制、执行、监督全过程，加强对各类收支政策的评审评估，强化预算执行监督，提高财政管理科学化、标准化、规范化水平。

　　四是严格执行财经纪律。落实预算法定原则，严格执行各项财经法规和管理制度。切实硬化预算约束，严格规范财政收支管理，落实好各类民生保障标准，防止违规提标扩面。加强对财政资金全过程跟踪监控，坚决查处违法违规行为。

　　五是增强财政可持续性。兼顾当前和长远、需要与可能，坚持尽力而为、量力而行，统筹财政收支政策，强化财政可承受能力评估，持续防范化解地方政府债务风险，积极谋划新一轮财税体制改革，有效应对风险隐患。

　　进一步深化税制改革 落实好结构性减税降费政策

　　要谋划新一轮财税体制改革——中央经济工作会议这一部署备受关注，将如何推进？

　　财政部税政司司长贾荣鄂表示，党的十八大以来，财政部门坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，按照“税种科学、结构优化、法律健全、规范公平”的要求，深化增值税改革，实施个人所得税改革，优化企业所得税制度，稳步推进其他税种的改革。

　　“我们将进一步深化税制改革，以推动高质量发展、维护市场统一、促进社会公平、推进中国式现代化为目标，完善税收制度，优化税制结构，健全地方税和直接税体系，推进更好发挥税收在国家治理中的基础性、支柱性、保障性作用。”贾荣鄂说。

　　他表示，在健全地方税体系方面，要培育地方税源，扩大地方财力，合理配置地方税权，理顺税费关系，逐步建立规范、稳定、可持续的地方税体系；着力推进消费税改革，稳步推进后移消费税征收环节。在健全直接税体系方面，要着力健全以所得税和财产税为主体的直接税体系，逐步提高直接税比重；研究完善综合与分类相结合的个人所得税制度。

　　“我们将加强谋划和顶层设计，统筹当前与长远、中央与地方、公平与效率，增强改革的系统性、整体性和协同性，把握好时机、力度和节奏，积极稳妥推进税制改革。”贾荣鄂说。

　　会议提出，落实好结构性减税降费政策，重点支持科技创新和制造业发展。

　　近年来，财政部持续推进减税降费，切实减轻经营主体税费负担、促进经济平稳健康发展。贾荣鄂表示，下一步，将全面贯彻落实中央经济工作会议部署，落实好结构性减税降费政策，保持政策连续性和稳定性，增强政策精准性和针对性，重点聚焦支持科技创新和制造业发展，强化政策供给，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。

　　保持投入、完善政策 支持加强生态文明建设

　　中央经济工作会议提出，深入推进生态文明建设和绿色低碳发展。财政将如何发力？

　　财政部自然资源和生态环境司司长郜进兴表示，财政部按照党中央、国务院决策部署，着力在“增投入、转方式、建机制”上下功夫，促进生态环境明显改善，推动绿色发展迈出坚实步伐。2023年，中央财政安排生态环保和绿色低碳相关资金4640亿元，确保党中央关于生态文明建设各项任务目标落地落实。

　　“2024年，我们将加强与相关部门协调配合，以积极的财政政策支持生态文明建设和绿色低碳发展。”郜进兴表示，一是持续加大资金投入力度，打好包括蓝天、碧水、净土保卫战及“三北”工程攻坚战在内的几个重大标志性战役，实施一批系统性工程，推进一系列绿色民生项目。二是强化政策协同、部门协同、区域协同，积极稳妥推进碳达峰碳中和。三是深挖财税政策潜能，推动有效市场和有为政府双向发力促进绿色低碳发展。四是加强财政资金监管，切实提高财政支出精准性有效性。

　　“我们将坚持问题导向，聚焦薄弱环节，保持投入力度、完善财税政策，培育绿色低碳转型内生动力，确保生态文明建设各项重点工作任务取得实效。”郜进兴说。

(责编：袁勃、赵欣悦)
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