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低碳生活推动绿色发展

2023年12月30日08:40 | 来源：光明日报
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原标题：低碳生活推动绿色发展

前不久，在四川省成都市金牛区的天府人文艺术图书馆，一场低碳阅读主题活动吸引了不少市民积极参加。活动由成都“碳惠天府”绿色公益平台举办，旨在引导公众尤其是青少年儿童了解并实践低碳生活，共同推动绿色发展。

“今天又新增6个积分，再有70多分，我就可以兑换熊猫基地的门票了。”市民吴韦星说，通过“碳惠天府”小程序累积“碳积分”，为她的低碳出行增添了更多乐趣。

成都倡导的绿色低碳场景无处不在——乘公交车、骑共享单车、步行、环保随手拍……成都打造“碳惠天府”平台，以多种多样的活动和奖励，调动群众践行绿色低碳生活方式的积极性。目前，该平台用户数已超220万人。

在成都，绿色低碳的理念不仅融入市民生活，而且激发出相关产业的发展活力。今年以来，成都已新增新能源汽车17万辆，新建充电桩3.9万个。按照规划，成都将于2025年实现全市新能源汽车保有量80万辆、公共领域电动化率80%。

近日，在郫都区的一家新能源汽车创新生产中心里，员工正加班加点抓生产，一派火热景象。

“我们是一家专注于新能源专用车底盘设计、电气系统集成及整车控制、智能网联信息技术的高新技术企业，今年的订单非常多。”该企业副总经理曾理波说，企业近期要向位于宜宾的一家车企交付价值1000多万元的纯电动勾臂车订单，现在所有员工正在全力以赴地保障产品的生产交付。

近年来，成都立足“双碳”产业新赛道，出台若干政策措施支持绿色低碳重点产业发展，除了新能源汽车，还大力发展光伏、锂电、节能环保产业。今年，成都有望完成绿色低碳产业项目投资250亿元，绿色低碳产业产值有望超过2600亿元。

（本报记者 李晓东 本报通讯员 朱玥蓉 刘依林）

(责编：郝帅、杨迪)
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