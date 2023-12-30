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我国首部220千伏及以下变电站并联直流电源系统技术导则发布

2023年12月30日08:45 | 来源：科技日报
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原标题：我国首部220千伏及以下变电站并联直流电源系统技术导则发布

科技日报北京12月29日电 （记者华凌 通讯员杨臻）记者29日从中国电科院获悉，近日，由该院牵头编制的中电联标准《220kV及以下变电站并联直流电源系统技术导则第1部分：系统》获批发布。该标准为我国首部针对220千伏（kV）及以下电压等级变电站的并联直流电源系统技术导则。

变电站直流电源系统是变电站安全运行的最后一道保障，为保护、调控、监测等提供备用电源。变电站并联直流电源系统将若干个并联电源组件并联连接至直流母线。应用并联型直流电源系统后，单体蓄电池开路或容量降低对直流母线后备时长影响较小。同时，并联直流电源系统具备蓄电池在线自动核容功能，可以在线快速更换相关部件，确保直流母线运行，保证系统可靠性，节省蓄电池核容消耗的人力资源。

2020年以来，并联直流电源系统在国家电网有限公司110kV及以下变电站规模应用、220kV变电站试点应用。但在应用过程中发现对于系统特性、设备选择、设备试验等并无统一技术标准，部分装置存在技术参数较低等问题，严重制约技术应用，并存在安全隐患。

中国电科院集合设计、厂家、试验检测等各方优势重点攻关，在站内直流电源技术中首次提出暂态和稳态的概念，在并联直流电源系统内部金属性短路故障时，保护电器在100毫秒范围内可靠跳开等关键环节中实现突破。该院通过大量理论研究与试验分析，明确并联直流电源系统组成、并联电源变换模块、电池模块等技术参数，规范工程应用，引导变电站并联直流电源系统健康、可靠发展，为后续系列制定设计标准、运维标准奠定基础。

(责编：郝帅、杨迪)
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