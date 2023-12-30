付丽丽

原标题：今冬究竟偏冷还是偏暖？

12月以来，我国多地气温上演冷暖大逆转。民众普遍关注，与往年相比，这个冬天究竟偏冷还是偏暖？

12月29日，在中国气象局召开的新闻发布会上，国家气候中心副主任贾小龙对此进行了回应。他表示，12月以来，截至28日，全国平均气温是-2.8℃，接近往年同期水平。

“但大家有一个深刻的感受，12月以来气温变化幅度非常大，有种‘坐过山车’的感觉，气温冷暖转换非常急剧。”贾小龙说。

据介绍，12月共有3次冷空气过程影响我国。其中，12月2日至13日为历史同期最暖；14日至24日出现极端寒冷天气，综合强度为有记录以来12月最强。

究其成因，贾小龙表示，12月份最强寒潮天气过程，主要是欧亚中高纬环流呈现经向型特征。乌山高压脊前西北气流引导西伯利亚强冷空气东移南下，在西北太平洋遭遇异常强大的高压，形成较长时间的对峙，冷空气主体控制我国中东部并深入华南。在此期间，我国先后经历了一次全国强冷空气和一次全国型寒潮过程，中东部大部分地区气温较常年同期明显偏低。

贾小龙介绍，到了12月下旬前期，欧亚中高纬度环流经向度有所减弱，高压脊逐步控制我国，影响我国的冷空气明显减弱，大部分地区气温开始回升。

据中央气象台预报，2024年1月，冷空气依然会呈现阶段性活跃状态，预计元旦期间全国大部分地区以晴到多云天气为主。30日新疆北部、华北北部、东北地区有小到中雪，辽宁局地有大到暴雪。元旦期间，我国中东部地区有一次冷空气过程，大部分地区气温将下降4—6℃，东北局部地区下降8℃以上。

针对公众关心的厄尔尼诺事件，贾小龙介绍，根据监测和诊断分析判断，此次厄尔尼诺事件在11月（Ni？o3.4海温指数1.9℃）已进入峰值期。预计2024年1月，赤道中东太平洋海温将在峰值附近小幅波动。2023年11月至2024年1月期间将是此次厄尔尼诺事件的峰值期，峰值强度在1.5℃至2℃之间，属于中等强度的东部型暖事件。此后将快速衰减，可能维持到2024年3月或4月，而后消亡结束。

专家表示，在历次厄尔尼诺事件中，峰值通常在12月前后出现。但厄尔尼诺峰值时刻也并不完全等同于对全球气候造成影响最大的时刻。因为峰值只是表征海表面温度异常的程度，具体全球气候所受影响要取决于海洋和大气具体相互作用过程。

其中，通过海气相互作用，厄尔尼诺事件可能造成热带区域气候异常，通过与热带外大气的相互作用也可能影响到北美等厄尔尼诺下游区域。而由于更为复杂的机理原因，也有可能对中国、日本等国家造成影响。

(责编：郝帅、杨迪)

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