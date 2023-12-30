柳 洁 董庆森

原标题：共建共享优化营商环境

“真没想到不用到法院去，不到1个小时，就能把问题解决……”近日，在湖北省武汉市硚口区汉正街市场监督管理所内，王丽玲在硚口区人民法院法官的主持下，通过法院搭建的“共享法庭”与某教育培训机构达成了调解协议。

2023年以来，武汉市硚口区人民法院积极践行新时代“枫桥经验”，针对基层法治专业力量不足的特点，坚持从小切口入手，将解纷关口前移，融“审理”为“治理”，引导多元力量共同参与，将诉调对接的“调”向前延伸、向下扎根，采取“不增编、不建房”举措，借助科技赋能，联合辖区内单位共同建立商事纠纷共享法庭。

依托一根网线、一块屏幕，投诉人与被投诉人在线上面对面，由司法所、市场监管所相关负责人担任庭务主任，进行消费纠纷调解。截至目前，硚口区市场监管局通过云上共享法庭调解的案例，平均用时不超过1个工作日就处理完毕，能快速解决消费者诉求，提升监管质效。

作为硚口区在全省先行先试的优化营商环境9项改革事项之一，一年来，共享法庭通过推动法院与基层治理单位数字化对接，形成一站式纠纷调处、全链条诉源治理新模式。通过分析研判司法大数据中纠纷变化趋势、诉求特点，法院先后发出司法建议书、工作联系函20余份，对相关部门、企业存在的薄弱环节进行及时预警，从根源上预防风险发生。

硚口区坚持以改革创新为切入口，全面推动省营商环境改革先行区建设，着力提升营商环境便利度。“零工驿站”等9项改革事项成功获批，在全省先行先试。改革过程中，硚口区不断扩大示范引领，提升服务效能，加快推进“高效办成一件事”向“高效办好一件事”升级，实现122项主题事项“一件事一次办”。深入推进“五减五通”，“一业一证”在全市率先实现25个改革行业全覆盖，办理环节缩减68%，申请材料减少42%，跑动次数减少84%，办理时限减少86%。政务服务事项“一网通办”率达85%以上，“免证办”证照达120类以上，武汉都市圈“一圈通办”事项达460项。

硚口区相关负责人表示，下一步将持续发力，围绕经营主体全生命周期，以控制成本为核心，持续推动“共享法庭”“零工驿站”等优化营商环境改革先行区建设，围绕国家及省市重点改革举措，聚焦经营主体重点关切，力争更多改革事项在省市先行先试，真正让“共享法庭”的建设成果惠及人民群众。

(责编：郝帅、杨迪)

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