原标题：全面助力中小企业高质量发展 厦门市专精特新企业服务联盟成立

人民网厦门12月28日电 （记者张萌、陈博）近日，在人民网（厦门）内容科技产业园举办的“2024年厦门专精特新企业服务季启动大会”上，厦门市专精特新企业服务联盟正式成立。

据悉，该联盟由人民网（厦门）内容科技产业园联合中信银行厦门分行共同发起，依托人民网828中小企业服务平台，充分整合中央媒体和大型金融集团多方面的资源优势，促进专精特新中小企业发展。

工作人员介绍，联盟将以问题为导向，突出务实的特点，搭建一个针对专精特新企业一站式服务的专业服务平台，为企业提供一站式解决方案。其以“合作、共享、共赢”为基础，帮助专精特新企业解决生产、经营与管理中的实际困难，着重为企业提供法律咨询、财务审计、融资辅导、供应链对接、知识产权保护、舆情应对、数字化转型等多维的综合性服务，提高企业的核心竞争力和创新能力。

人民创投相关负责人表示，此次联盟的成立是人民网多方位促进中小企业专精特新发展的具体实践，其也将进一步加强人民网、服务机构和企业之间的沟通与协作，共同推动厦门市专精特新企业的发展。

接下来，联盟将根据企业精准需求开展各类主题沙龙、投融资对接、培训、交流等活动。

(责编：董童、吕骞)

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