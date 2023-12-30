陈发明

原标题：甘肃金昌“村居融合”惠民生

王秀芬的新户口本有点特殊，在“住址”栏里填写了两个地址，这让她的生活变得不同。“以前是农村低保，每个月280元。现在享受城市低保，每个月600元，冬天还有500元的供暖补贴。”身患残疾的王秀芬，家住甘肃金昌市金川区广州路街道天源里社区，但又是金川区宁远堡镇高崖子村的村民。

在高崖子村，共有21人像王秀芬一样，从农村低保转成了城市低保，变化源自当地在2022年6月开始的一次改革探索。2013年以来，随着城乡融合的推进，因地址相邻，高崖子村共有1640人搬进了天源里社区，但又保留农村户口，这为社区的管理带来了新课题。“人住在社区，户口在村里，村委会与社区居委会办公地点相距不到100米。”高崖子村党支部书记、村委会主任朱学年回忆说，村民们的大小事，刚开始村里和社区都管，后来发现服务功能重叠。

2022年6月，金川区在天源里社区率先实施“村居融合”试点工作，组建了广州路街道天源里社区宁远堡镇高崖子村联合党委，将村和社区的人员、职能进行统一管理，按照“办公场所最小化、服务场所最大化、公共设施最优化”的理念，将村上和社区的办公场所及活动阵地进行整合，原天源里社区场所以办公为主，原高崖子村的办公活动场所改造为居民活动的主要场所。

“鉴于城乡户籍存在的政策差别，在上级部门指导下，我们探索推进户籍改革，对高崖子村全体村民户籍住址进行‘双登记’，在户籍簿中既登记高崖子村农村的住址，又登记城市社区的住址。”天源里社区党委书记张有海介绍，这样既保证了高崖子村各种涉农政策保持不变，又确认了村民城市社区居民的身份，可以享受城市社区一系列兜底保障政策。

随着组织机构、阵地建设、户籍管理、公共服务、基层治理、文明创建的“六融合”推进，搬进社区的高崖子村村民的获得感、幸福感显著提升。“社区有专门的室内舞蹈活动场所，但以前我们只能在小区院子里跳舞。”见到沈玉桂老人时，她刚在社区新舞蹈室里跳完舞，这里原来是高崖子村的几间办公室。“村居融合后，平时办事都到社区的服务中心，这里腾出来改造成了活动场所，很受群众欢迎。”沈玉桂说。

(责编：郝帅、杨迪)

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