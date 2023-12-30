深交所2023年债券发行规模首次突破2万亿元
2023年12月30日16:32 | 来源：新华网
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深圳证券交易所发布的数据显示，2023年深交所服务实体经济直接融资2.5万亿元，债券发行规模首次突破2万亿元。
2023年，深交所新增战略性新兴产业上市公司124家，科创债、知识产权证券化产品发行规模创新高。积极支持低碳可持续发展，绿色债券累计发行规模超1300亿元。2023年，深交所实现首批基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）扩募项目上市，深市REITs“首发+扩募”带动新增投资超1500亿元。交易型开放式指数基金（ETF）份额同比增长56%，期权市场成交量同比提升120%。
深圳证券交易所外景。新华社记者毛思倩 摄
深交所相关负责人表示，2024年，深交所将推动股票发行注册制走深走实，支持突破关键核心技术的科技型企业利用资本市场做优做强，加大对高水平科技自立自强支持力度。推动提高上市公司质量，支持国企提高核心竞争力、民企发展壮大。积极发展债券市场，推进REITs市场扩面增量。加强投资端建设，大力发展ETF基金、ETF期权和特色指数，吸引更多中长期资金入市。
与此同时，深交所将紧盯重点领域、关键环节，严厉打击财务造假、欺诈发行、内幕交易等违法违规行为。强化风险预研预判，加强交易行为、资金流向监测，完善股债基风险防控机制，切实维护市场稳定运行。（记者姚均芳）
(责编：胡永秋、牛镛)
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