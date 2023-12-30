新华社北京12月30日电 题：拒收现金？中国人民银行出手整治

新华社记者吴雨

随着电子支付的发展，现金收付环境发生重大变化，拒收现金现象时有发生。为了强化现金服务基础保障作用，中国人民银行近期开展拒收人民币现金专项整治工作，对拒收现金行为实施处罚，巩固拒收现金违法的共识，并积极推广现金服务便利化举措。

临近年末，中国人民银行又曝光了两家拒收人民币现金的单位，并分别处罚款19万元和5万元。

这只是因拒收人民币现金被中国人民银行出手整治的一部分单位。自2018年起，中国人民银行牵头开展整治拒收现金工作，建立整治拒收现金会商机制，依法惩处拒收现金行为，取得了一定成效。

“当前，整治拒收现金工作面临新形势、新情况，需进一步加大工作力度，常态化开展综合整治。”中国人民银行货币金银局局长罗锐介绍，越来越多线下场景与移动支付捆绑，造成现金使用难。同时，部分经营主体收取现金的意愿下降，不愿在准备零钱、培训收银员、前往商业银行存取现金等方面增加支出。

这也反映在一些银行的网点柜面业务上。记者从工行了解到，该行网点柜面现金收付量呈下降趋势，2019年至2022年年均降幅约14%。农行相关人士介绍，2021年至2023年该行柜面存取总额逐年下降，已从5.98万亿元降至4.78万亿元。

为进一步加大工作力度、常态化开展综合整治，自2023年10月起，会商机制成员单位联合开展为期半年的整治拒收现金专项行动，组织开展拒收现金全面摸排工作，主要聚焦基础公共服务、行政事业性收费、交通运输、大中型商业、公园景区和小微经济等民生场景。中国人民银行还进一步实施查处，对公众关注度高、影响范围大的违法主体实施处罚并公示曝光。

截至2023年12月24日，中国人民银行已完成6起拒收现金行为处罚程序，商业银行与经营主体签订“不拒收现金承诺书”75.1万份，向经营主体发放“零钱包”18.2万个。

不少人心有疑惑：移动支付如此便捷，为何还要保障现金支付？

对此，罗锐表示，人民币是我国法定货币，人民币现金是我国境内最基础的支付手段。现金使用几乎不受环境、场景、物质条件限制，不需要银行账户、手机终端等应用基础，对老年人、农村居民等特定群体至关重要。

中国人民银行的抽样调查显示，老年人中经常使用现金的人数占比超过75%。其中，县域老年人经常使用现金人数占比为80.4%。另外，批发零售等行业的小微商户、进城务工人员等使用现金也比较多。

记者了解到，中国人民银行要求商业银行进一步提高老年人等群体现金存取业务便利化水平，针对养老金发放等特殊时点、中小面额人民币等特殊需求，做好准备、提高办理效率；为老年人提供现金业务优先窗口、绿色通道，为行动不便老年人提供特色现金服务。

中国农业银行运营管理部副总经理王金国介绍，该行已对1.4万家网点进行适老化改造，2023年为行动不便的老年人等群体提供上门服务超过20万人次。

尽管如此，部分商业银行现金服务仍有不足，一些银行减少现金办理窗口、ATM机具数量，有的银行零钞兑换、残损币回收等现金服务水平有所下降。

罗锐表示，要不断提升商业银行现金服务水平，组织商业银行保持现金服务窗口、自助现金机具合理规模，督促做好零钞兑换、残损币回收等现金服务。依托商业银行网点建立网格化工作机制，摸排商户现金收付情况，有针对性提供上门现金服务。

如果遇到拒收现金怎么做？中国人民银行货币金银局副局长张萌介绍，公众遇到拒收现金行为，可明确告知对方其行为违法，保留相关视频、音频证据，并向中国人民银行当地分支机构投诉举报。

此外，公众还可通过城市政务热线、消费者权益保护、金融消费权益保护等各种渠道进行投诉、举报，捍卫自身权利。

中国人民银行表示，元旦至春节是现金需求旺季。为保障现金供应，中国人民银行将组织商业银行密切关注现金需求变化情况，科学预测现金投放总量和券别需求，在旺季现金供应前提前开展现金调拨工作，从总量和结构上充分保障现金供应。

(责编：胡永秋、牛镛)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经