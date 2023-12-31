原标题：日均客运量千万级，超大城市地铁如何有“速度”更有“温度”？

作为超大城市的北京，城市轨道交通路网工作日日均客运量超千万人次。随着线路延伸，客流规模扩大，地铁运营如何既保证安全快速抵达又细致入微服务？在中国城市轨道交通协会副秘书长李元胜看来，这有赖于智慧城市轨道交通建设，让服务更有温度，让民众出行更放心、更舒心。

城市轨道交通线路系统制式包括地铁、轻轨、有轨电车、市域快速轨道、磁浮系统等多种类型，是城市的“动脉”，连接着生产生活。李元胜向中新社记者介绍，截至2022年底，全球78个国家和地区的545座城市开通城市轨道交通线路，运营里程超过4.1万公里。其中，189座城市开通地铁线路，总里程超过2万公里。

根据中国城市轨道交通协会今年7月发布的数据，截至2023年6月30日，中国内地累计投运城市轨道交通线路10566.55公里。2023年上半年新增城市轨道交通运营线路236.55公里，预计下半年开通城市轨道交通运营线路约600公里。

“中国城市轨道交通持续稳步发展，线网规模和客流规模继续稳居全球第一。其中，地铁里程排名也居世界第一，占全球地铁里程的47.9%。”李元胜表示，相比其他公共交通，地铁具备大运量、快速高效、安全舒适、绿色节能等优点。越来越多的城市开始新修、延伸地铁线路。

今年年底，深圳、广东、重庆、北京等城市均有城市轨道交通新线投入运营。在北京，12月30日，三段城市轨道交通线路开通试运营，城市轨道交通线网总里程由807公里增至836公里，跃居全国第一。

如今，地铁已成为北京、上海等许多城市民众出行首选，京沪两地工作日日均客运量已达千万级。数据显示，今年12月28日，北京城市轨道交通总客运量为1113.6万人次、上海达1147.3万人次。12月29日，广州达到1061.7万人次。

在李元胜看来，地铁作为城市公共交通的主动脉，可大大提高城市交通的效率，缓解交通压力、改善城市环境、提升城市形象、促进城市的经济和社会发展。然而，由于地铁高峰期客流量巨大，相较于地面交通，面临运行空间相对狭窄等多重挑战，在这些因素影响下，如何最大限度保障地铁运行安全？

李元胜表示，地铁运行一般有较为成熟的措施来保障安全，例如，定期检查和维护车辆、轨道、信号设备等；对员工进行专业培训，包括操作规程、应急处理、安全意识等，提高员工的安全意识和应对能力；配备安全监控设备，设置紧急通道和设施等。在遇到突发情况时，地铁系统也有应急处理措施，且与相关部门建立了紧急联系机制，及时报告和协调处理紧急情况，确保应急资源的调配和支持等。

“在地铁领域，中国在车辆、通信信号、工程建设等多个方面都取得了重要突破。”李元胜认为，可进一步推进智慧城轨建设，加强新兴信息技术和城轨乘客服务全面融合，建成无感进出站、网内换乘高效、网外衔接顺畅、智慧服务覆盖的智慧乘客服务体系；加强一体化建设，实现线网运输组织的预测精细化、管理信息化和决策智能化，实现都市圈、城市群的轨道交通网络高效智能运转。

随着地铁线路的延长以及人们利用地铁时间的增加，如何将地下空间打造得更加温馨和舒适？李元胜表示，可从全球诸多城市的地铁站点设计中找寻答案。例如，韩国首尔地铁的多个站点设置艺术装饰；日本东京地铁的多个站点设置休息区、儿童游乐区等，为乘客提供更多便利和舒适体验；俄罗斯莫斯科地铁的站台被誉为“地下艺术宫殿”。

李元胜说，在中国，许多城市也有很好的实践，比如北京的地铁4号线设置“地铁图书馆”，上海的多个地铁站点设置文化展示，“还可通过增加智慧化信息服务、打造主题车厢等，提升地铁系统人文关怀，给乘客提供更好乘坐体验，让‘硬设备’充满‘软温度’”。 (记者 杜燕)

(责编：杨虞波罗、李楠桦)

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