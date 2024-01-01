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杭昌高铁黄昌段建成通车——

让高铁列车与生态美景“同框”

都 芃
2024年01月01日08:56 | 来源：科技日报
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原标题：让高铁列车与生态美景“同框”

初冬的鄱阳湖，水天一色，绿波万顷，疾驰的列车宛若游龙，从湖面飞速滑过。2023年12月27日，杭昌高铁黄山至南昌段（以下简称“杭昌高铁黄昌段”）正式建成通车，标志着杭昌高铁全线贯通运营。

杭昌高铁是国家“八纵八横”高铁网的重要连接线。其中，黄昌段近九成线路高架于湖泊、平原、丘陵之上，先后穿越长江江豚繁殖地鄱阳湖、无公害水产品养殖基地军山湖、白天鹅群居栖息地金溪湖，跨越信江、乐安江、昌江等10余条河流。保护沿线优美的生态环境，成为杭昌高铁黄昌段建设中的重要任务。

环保优先，设计先行

“杭昌高铁黄昌段的沿线施工环境复杂，施工难度大，但对于施工的环保要求不仅没有降低，反而要优先考虑。”杭昌高铁黄昌段站前工程技术负责人黄志荣说。

早在设计之初，杭昌高铁黄昌段就通过优化铁路线路、优化桥型等多项技术手段实现最大程度保护沿线生态环境。“杭昌高铁黄昌段在原有设计方案的基础上，对桥型结构提出了优化。”黄志荣向记者介绍，相比传统铁路桥梁使用的32米连续梁，杭昌高铁黄昌段鄱阳湖特大桥采用了40米新型简支梁跨越湖区，可以减少墩台230余个，最大限度减小对湖区生态影响。

工程建设者甚至连施工过程中溅出的“泥点子”都进行了考虑。杭昌高铁黄昌段金溪湖特大桥共有8.8公里横跨鄱阳湖湿地，部分桥墩处于鄱阳湖银鱼产卵场省级自然保护区范围内。在整个施工过程中，建设团队将所有的泥浆、渣土、污水全部外运，对可能飞溅出的污泥，采用泥浆箱进行防护，杜绝湖水污染。

保护江豚及各类珍稀鸟类

鄱阳湖是江豚重要栖息地。江豚依靠声呐交流，对声音十分敏感。为了降低施工建设期间工程噪声对沿线野生动物及居民的扰动，建设团队采用噪声较小的反循环钻机工艺施工，并将噪声较大、冲击性较强的施工安排在白天进行。同时，在所有临时场区设置音量传感器，建设团队派专人检测、分析、记录噪声排放情况，并及时加以控制，将噪声对沿线生活与生态环境的影响降至最低。

除了水里游的江豚，各类珍稀鸟类也是杭昌高铁黄昌段的“常客”。鄱阳湖是候鸟迁徙越冬的宝藏之地，每年秋冬季节，以白鹤为代表的数以万计候鸟从四面八方聚集到鄱阳湖。此时，结构稳固的铁路接触网支柱成为候鸟最喜欢光顾的场所。

为了保护候鸟不被高压电击伤，以及避免鸟窝等异物造成接触网短路跳闸，影响高铁运行安全，建设者们在重要设备接触网支柱上全部装设反光式防鸟器、防鸟网等。同时，工作人员还可以通过智能化监测平台，在候鸟迁徙时对区段内各类重要设备进行动态监测分析，及时发现准备搭建的鸟窝等。该区段的青年职工也自发组建起候鸟保护突击队，积极与鄱阳湖生态保护区的候鸟保护机构联系，加强铁路沿线候鸟保护宣传，学习受伤候鸟紧急救治措施等。

如今杭昌高铁正式全线贯通，黄志荣期待着看到江豚、白鹤与高铁列车“同框”出现这一和谐共生的生态美景。

(责编：罗知之、陈键)
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