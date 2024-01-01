原标题：富满油田年产油气量突破400万吨

科技日报讯 （通讯员王成凯 阳杨 记者朱彤）记者2023年12月29日获悉，我国最大超深油田——富满油田油气年产量突破400万吨大关，攀升至403.6万吨新的高峰。这是中国石油塔里木油田超深复杂油气规模效益开发取得的又一新进展，为我国原油增储上产打造了新的增长极。

2019年，富满油田油气年产量从开发初期的2万吨增长到108万吨，2021年突破200万吨，2022年跨越300万吨，2023年迈上400万吨，成为我国在7500米以深建成的规模最大、开发效益最好、上产速度最快的油田。

富满油田是我国8000米级超深井最多的油田，已累计钻成110多口超8000米的“地下珠峰”。2023年5月30日，我国首口万米深井——深地塔科1井在富满油田鸣笛开钻，将推动我国成为全球第三个实现万米深井钻探的国家。

富满油田位于号称“死亡之海”的塔克拉玛干沙漠腹地，是我国发现的最大超深海相断控缝洞型碳酸盐岩油藏，油气资源量超10亿吨，普遍埋藏在7500至10000米的超深层，具有世界罕见的超深、超高温、超高压、高含硫等特点。

直面世界级勘探开发难题，塔里木油田创新发展超深海相断控缝洞型碳酸盐岩成藏地质理论，高效探明开发了10个超深碳酸盐岩区块，油气储量连年高峰增长。塔里木油田强化工程技术攻关，攻克了超深复杂钻完井及效益建产技术，支撑该区块打一口8000米超深井，由以往“一口井打一年”缩短至“一年能打两口井”，最快百天内完钻。

据了解，为推动富满油田快速建产、大幅上产，2023年2月，塔里木油田在富满油田开工建设富源联合站，新建年处理原油200万吨、日处理天然气200万立方米的油气处理装置及配套设施。2023年11月5日，富源联合站成功投产，推动富满油田油气处理能力翻倍提升。

2023年，塔里木油田挖潜提产，让30口低产低效井恢复了产能，综合递减率创近三年最低。新井钻试投各环节组织进一步加快，全年高效“接生”了59口日产超百吨的新井。

(责编：罗知之、陈键)

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