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元旦假期第二天 全国道路交通平稳有序

2024年01月01日09:01 | 来源：光明日报
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原标题：元旦假期第二天 全国道路交通平稳有序

新华社北京12月31日电（记者任沁沁）记者31日从公安部交管局获悉，元旦假期第二天，交通安全形势总体平稳，主要高速公路、国省道通行顺畅。截至31日17时，全国未发生长时间长距离交通拥堵，未接报一次死亡5人以上道路交通事故。

各地公安交管部门按照公安部部署要求，结合本地交通流量、天气变化、出行特点等情况，科学调整勤务和警力，采取针对性措施，加大重点时段路段的管控力度，严查严管酒驾醉驾、“三超一疲劳”等严重交通违法行为，全力保障节日期间道路安全畅通和群众顺畅出行。针对局部地区雾天给交通出行带来的不利影响，公安交管部门加强部门间协调联动，根据道路通行条件，相应采取限车速、警车带道等措施，最大限度保障通行，最大限度减少封路。

公安部交管局预计，明天返程车辆将增多，返城方向、城市郊区、旅游景区周边道路车流、人流较为集中。提醒广大驾驶人朋友，驾车出行前要关注天气、路况信息，合理安排出行时间、线路，自觉做到安全守法文明出行。遇到雨雪冰雾天气，务必谨慎驾驶，降速控距，防范发生追尾、侧翻等交通事故。

(责编：罗知之、陈键)
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