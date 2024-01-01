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2023年12月份我国制造业PMI为49%

本报记者 董蓓
2024年01月01日09:02 | 来源：光明日报
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原标题：2023年12月份我国制造业PMI为49%

国家统计局服务业调查中心、中国物流与采购联合会2023年12月31日发布数据，2023年12月份，中国制造业采购经理指数（PMI）为49%，比上月下降0.4个百分点。非制造业商务活动指数为50.4%，比上月上升0.2个百分点；综合PMI产出指数为50.3%，比上月微落0.1个百分点，经济总体产出景气水平保持稳定。

国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河指出，2023年12月份，受部分基础原材料行业生产淡季等因素影响，制造业PMI比上月下降0.4个百分点，景气水平有所回落。

生产指数保持扩张。生产指数为50.2%，比上月下降0.5个百分点，仍高于临界点，制造业企业生产连续7个月保持扩张。

新动能继续增长。从重点行业看，高技术制造业和装备制造业PMI分别为50.3%和50.2%，高于制造业总体水平，继续保持扩张；消费品行业PMI为49.4%，景气水平有所回落。

市场预期稳定。生产经营活动预期指数为55.9%，比上月上升0.1个百分点，连续6个月位于较高景气区间，制造业企业对市场发展信心稳定。从行业看，受元旦、春节临近带动，农副食品加工、食品及酒饮料精制茶等消费品行业生产经营活动预期指数均升至60.0%以上高位景气区间，企业对近期行业发展信心较强。

2023年12月份，非制造业扩张有所加快。服务业商务活动指数为49.3%，景气水平与上月持平。从行业看，受近期寒潮等因素影响，部分与出行消费相关的服务行业市场活跃度偏弱；同时，邮政、电信广播电视及卫星传输服务、货币金融服务、保险等行业商务活动指数均位于55.0%以上较高景气区间，业务总量持续较快增长。从市场预期看，业务活动预期指数为59.4%，比上月上升0.1个百分点，服务业企业对近期行业恢复发展继续保持乐观。

“从全球范围看，今年以来欧美等主要经济体制造业持续收缩。当前外部环境复杂性、严峻性、不确定性上升，调查中部分企业反映，海外订单减少叠加国内有效需求不足是企业面临的主要困难。”赵庆河表示。

(责编：罗知之、陈键)
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