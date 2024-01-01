新华社西宁1月1日电（记者王浡）记者从中国铁路青藏集团有限公司获悉，截至2023年12月31日，2023年通过青藏铁路进出藏旅客共计295.9万人次，其中进藏旅客153.3万人次，出藏旅客142.6万人次，较2018年分别超出36.6万人次、26.6万人次和10.1万人次，创下青藏铁路通车运营17年以来的历史新高。

据了解，青藏集团公司采取复兴号高原内电双源动力动车组与普速列车相结合的形式，进一步完善拉萨、林芝、日喀则三地间的运力布局。2023年共计开行进出藏临时旅客列车1107趟，拉林铁路、拉日铁路分别加开临时旅客列车624趟、738趟，进出藏列车高峰时段可保持每日9对开行。

此外，青藏集团公司与各参建单位相继完成青藏铁路格拉段道岔更换和信号系统改造工程、西格段提质工程，进一步补强了青藏铁路的线路强度和设备设施基础，全面提升铁路运营安全性、可靠性、舒适性和抗风险能力。青藏集团公司还结合“智慧天路”建设，在全路首创无人站管理办法，综合运用视频监控、自然灾害监测、融雪控制等一系列远程智能监控及自动化运行系统，全方位监控设备状态，更好保障青藏铁路冻土区段的行车安全和运行时速。

(责编：胡永秋、赵欣悦)

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