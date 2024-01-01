当前北方地区正处于供暖季，为做好能源保供迎峰度冬，山西正加大煤层气增产增供力度。记者1日从山西省统计局获悉，2023年11月份山西省单月煤层气产量首次突破10亿立方米，达到10.3亿立方米，约占全国同期产量的81.1%。

煤层气是指储存在煤层中的天然气，俗称“瓦斯”。山西是我国煤炭大省，同时拥有丰富的煤层气资源。截至2022年底，山西省煤层气探明地质储量约为7604.27亿立方米。

寒冬时节，在晋南沁水盆地，随处可见一台台游梁式抽气机在作业，它们将煤层里的煤层气抽出后通过管道送到千家万户。作为全省天然气保供主体企业，华新燃气集团承担了山西省70%天然气供应任务。“今年以来我们持续加大增储上产力度，同时多渠道筹集资源，形成了以自产气、省内煤层气、过境天然气、周边省份气源为主的多气源保障格局。”华新燃气集团相关负责人表示。

山西华新燃气集团工作人员在山西省沁水县的一处煤层气抽采现场进行井口维护。新华社记者 王飞航摄

据统计，2022年山西省煤层气总产量96.1亿立方米。2023年前11个月，山西省煤层气总产量达到101.4亿立方米，已超过2022年全年水平，创下历史同期产量新高。（记者王飞航）

(责编：胡永秋、赵欣悦)

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