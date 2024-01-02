原标题：第五次全国经济普查登记工作1月1日启动

新华社北京1月1日电（记者魏玉坤）第五次全国经济普查登记工作于1月1日正式启动。全国约210万名普查指导员和普查员，将深入企业商户、走访大街小巷，在近4个月的时间里，实现对116万个普查小区的数据采集登记。

第五次全国经济普查是党的二十大胜利召开后对国民经济进行的一次“全面体检”和“集中盘点”。

国务院第五次全国经济普查领导小组副组长、国家统计局局长康义表示，此次普查将全面调查我国第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益，摸清各类单位的基本情况，首次统筹开展投入产出调查，掌握国民经济行业间经济联系，客观反映推动高质量发展、构建新发展格局、建设现代化经济体系、深化供给侧结构性改革以及创新驱动发展、区域协调发展、生态文明建设、高水平对外开放、公共服务体系建设等方面的新进展。

“为了集中力量在2024年较短时间内完成对全国数千万家普查对象的现场登记工作，根据普查方案要求，2023年，我们组织全国约210万名普查指导员和普查员，积极推进普查区划分与绘图、‘地毯式’入户清查、查疑补漏、数据审核验收等工作，全面完成单位清查，形成了统一完整的普查名录，为普查登记顺利开展奠定了坚实基础。”康义说。

康义表示，在党中央、国务院领导下，各地区各部门将认真组织开展普查登记，进一步强化普查组织领导，持续深化部门协作，严格执行普查方案，细化落实普查要求，组织普查人员规范进行现场登记，认真做好数据采集、数据检查、审核验收等工作，广泛开展宣传动员，确保圆满完成普查登记工作。

(责编：罗知之、陈键)

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