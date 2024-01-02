原标题：外资积极布局中国市场 2023年合格境外投资者获批81家

本报记者 吴 珊

见习记者 方凌晨

2023年，境外机构投资者申报合格境外投资者资格许可持续活跃。据《证券日报》记者不完全统计，2023年全年获批机构数量为81家，仅次于2021年的118家，创下自2003年以来的历史次新高。这反映了境外机构投资者布局我国资本市场的积极意愿。

合格境外投资者（包括合格境外机构投资者QFII和人民币合格境外投资者RQFII）是经证监会批准，使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者。合格境外投资者仅以自身名义在境内开展证券期货投资，不在境内开展经营性活动。

2023年合格境外投资者资格申报持续活跃。记者根据证监会官网信息不完全统计，2023年共有94家机构递交合格境外投资者资格申请。

全年获批情况方面，根据证监会于去年12月9日发布的最新合格境外投资者名录，截至2023年11月底，已有75家机构获批资格许可。2023年12月份以来，又有复兴证券、太一资本管理有限公司、圆牧资本、睿远基金（香港）有限公司等6家机构合格境外投资者资格获证监会核准批复。至此，2023年共有81家机构获批。

南开大学金融发展研究院院长田利辉接受《证券日报》记者采访时分析称：“这是全球经济复苏、中国市场开放、投资组合多样化要求和监管环境改善等多种因素共同作用的结果。中国市场在全球资产配置中地位重要，特别是在全球经济复苏时期。同时，国内不仅推动市场开放，还加强了对资本市场的监管，提高了市场的透明度和可预测性，为境外机构投资者提供了更好的投资环境。高质量的金融开放推动更多的机构积极申请合格境外投资者资格。”

“这反映出外资布局我国资本市场的意愿还在稳中有升，其根源在于我国经济基本面长期向好、产业体系完备、营商环境不断优化等。同时，从近期资本市场表现看，目前资本市场价值处于显著低估态势，相关股票资产具备中长期吸引力，因此越来越多的境外投资者愿意通过申请合格境外投资者资格的方式来把握中国市场的投资机会。”星图金融研究院高级研究员付一夫则对《证券日报》记者表示。

从A股上市公司2023年的三季报来看，合格境外投资者积极参与A股市场。Wind资讯数据显示，截至2023年三季度末，QFII重仓持有794家A股上市公司股份合计91.14亿股，持有市值达1368.93亿元。

谈及境外机构投资者对中国资本市场的参与，付一夫表示：“可以为国内资本市场提供更多的资金来源，增强市场流动性，提高市场的交易活跃度，并且机构投资者的中长期价值投资理念有助于平抑市场的波动。”

在田利辉看来，境外机构投资者通常具备丰富的投资经验和专业知识，他们的参与将有助于优化国内资本市场的投资者结构，市场微观结构的改善能够推动理性投资和价值投资的新生态。同时，境外机构投资者的参与将为国内投资者带来更多的投资机会和挑战，形成鲶鱼效应，促使国内投资者不断提升自身的专业能力和素质。此外，境外机构投资者的参与还将推动国内资本市场的国际化进程，有助于提高国内市场的国际影响力和竞争力。

(责编：罗知之、陈键)

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