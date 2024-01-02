原标题：锚定“五篇大文章” 金融机构活力奔涌

本报记者 昌校宇 冷翠华 杨 洁

新年已至，万象更新。

中央经济工作会议提出，“引导金融机构加大对科技创新、绿色转型、普惠小微、数字经济等方面的支持力度”。这与中央金融工作会议提出的“做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章”的方向一致，为银行业今年信贷投放流向领域及业务发展指明了方向。

2024年，在推动金融业高质量发展、加快建设金融强国的征途上，金融机构如何抓住新机遇实现新发展？在服务经济高质量发展进程中，金融机构又将如何创新服务、重点布局？

受访金融机构和专家认为，金融机构应坚守服务实体经济高质量发展的主线，加大对实体经济重要领域、薄弱环节的支持力度，围绕“五篇大文章”苦练内功，培育差异化竞争优势。

银行：

增加优质产品和服务供给

2023年，中国经济恢复向好趋势明显，银行业主动担当作为，切实发挥了金融支持实体经济主力军的作用。展望2024年，中国银行研究院报告预计，中国银行业将持续加大对实体经济支持力度，重视风险管理，夯实资本基础，经营向优向好。

中国邮政储蓄银行研究员娄飞鹏对《证券日报》记者表示，科技是第一动力，我国科技创新企业数量众多；实现“双碳”目标，推动绿色发展需要大规模投资；广大民营小微企业、个体工商户金融服务需求潜力较大。这些都为商业银行提供了较大的市场空间，商业银行可以开展针对性创新，更好满足这些领域的金融需求。

“从机遇方面看，中央金融工作会议及中央经济工作会议提出的要求，有助于推动商业银行在服务科技创新、绿色转型、普惠小微等过程中培育差异化市场竞争优势，同时推动金融机构提升金融产品和服务创新能力，以及风险管理能力，这就要求商业银行不断优化业务流程，增加优质产品和服务供给，通过数字化技术辅助赋能内部风控与经营。此外，还有助于推动商业银行加快优化资产负债结构。”光大银行金融市场部宏观研究员周茂华对《证券日报》记者表示。

券商：

瞄准建设一流投资银行目标

中央金融工作会议明确提出，“培育一流投资银行和投资机构”。资本市场全面深改进入关键期，2024年券商多业务条线有望受益。

受访机构表示，券商应积极把握北交所改革机遇，提高全链条业务投入的能力和质量；进一步建立健全与全面注册制相匹配的能力，实现从“可批性”向“可投性”的理念转换。2023年，《关于高质量建设北京证券交易所的意见》及相关改革措施的落地，让北交所市场活力与韧性持续增强。展望2024年，北交所仍将坚定错位发展，形成以高质量发展为核心、具备自有特色的“北交所品牌”，而加大北交所业务投入也成部分券商共识。

进一步细拆至券商业务层面，开源证券副总裁兼研究所所长孙金钜对《证券日报》记者表示：“其一，提升综合投行服务能力，把握北交所的多元业务机遇。券商应当提升行业专精能力、定价销售能力、风险控制能力和资金支持能力以把握北交所的综合投行业务。其二，持续提高北交所企业的研究能力，挖掘‘专精特新’投资价值。券商研究部门可以‘专精特新’和‘隐形冠军’为抓手，持续加大北交所企业的研究覆盖力度，同时通过深入研究帮助机构投资者和个人投资者充分认识到北交所上市公司的投资价值。其三，培育北交所特色的‘投行+投资+投研’的综合金融服务体系。以投行业务为入口加强‘专精特新’优质中小企业的长期陪伴服务，同时挖掘和参与高成长企业的长期投资机会，形成投融资一体化的综合金融服务模式。积极发挥券商的乘数效应和带动作用，引导中长期资金入市，为中小企业提供直接资金支持，帮助其借助资本市场融资发展。”

银河证券认为，在做市商领域，《证券公司北京证券交易所股票做市交易业务特别规定》对北交所做市券商准入条件进行了调整，扩大了做市商容量。这为券商创造了新增业绩的机会，券商应积极把握这一机遇，主动参与北交所的做市交易业务，以提高市场竞争力。此外，从卖方研究角度，券商应当挖掘质地优异兼具发展潜力的公司，进一步提升市场价值发现效率，增进市场价值培育能力。

谈及券商如何适应全面注册制对“可投性”的要求，孙金钜认为可聚焦三个“提升”。第一，提升质量控制能力。第二，提升价值发现与估值定价能力。第三，提升综合金融服务能力。

在银河证券看来：“券商需要深入参与上市公司的尽职调查，审慎评估其经营状况和未来发展潜力，确保挂牌公司的真实价值和良好运营，以维护市场的健康秩序”。

基金：

担负“耐心资本”职责

2023年12月14日，证监会召开党委（扩大）会议时提出，“壮大‘耐心资本’”。作为重要的机构投资者，公募基金和私募基金应担负“耐心资本”职责，进而发挥市场稳定器和经济发展助推器的作用。

博时基金首席权益策略分析师陈显顺对《证券日报》记者表示，公募基金应从三个方面入手，发挥“耐心资本”作用，成为资本市场的“压舱石”，为长期投资者提供持续稳定回报的同时，坚持金融服务实体经济。

第一，坚持长期投资和价值投资。公募基金以长期投资为目标，应注重基本面，挖掘长期投资价值，在短期市场波动面前保持冷静，长期持有优质资产，陪伴优秀企业成长。当前A股市场波动率较高，壮大公募基金力量，有利于提高市场的定价能力，构建更加稳健的资本市场。

第二，坚持社会责任投资。高质量发展要求下，公募基金应引导资金更多投向绿色能源、科技创新等领域，助力经济高质量发展。

第三，在多元化投资和风险管理方面，鉴于良好稳健的收益是“耐心资本”长期运作的重要基础，公募基金一方面进行多元化投资，另一方面应在进行投资决策时需充分考虑各方面风险因素，在市场波动时力争保持稳健。

业内人士认为，私募基金可从提供长期“耐心资本”陪伴企业共同成长为切入点，不断为实体经济注入源头活水。

北京利物投资管理有限公司创始人、合伙人常春林对《证券日报》记者表示：“私募股权、创业投资基金应积极‘投早、投小、投硬科技’，陪伴企业成长的全生命周期，深度参与企业从孵化到壮大的全链条，通过汇集资金开展专业投资，把长期资本匹配到有创新发展潜力的企业。同时，私募股权、创业投资基金应积极促进科技成果转化，培育经济增长新动能，为促进我国经济实现高质量发展做出贡献。”

保险：

抓住养老金融发展机遇

业内人士对2024年保险业发展预期是：财险业发展稳健，人身险业变数大。正因如此，人身险行业的发展机遇何在、保险机构将怎么做等话题，备受关注。

在普华永道中国金融行业管理咨询合伙人周瑾看来，2024年人身险行业的发展机遇，蕴藏在“五篇大文章”里，尤其是在养老金融和普惠金融领域，人身险行业最能发挥所长。要差异化定位客户和市场，改变传统经营模式，提升自身竞争能力。

抓住养老金融发展机遇，保险机构有怎样的策略和布局？中国人寿表示，要丰富高质量产品服务体系，加快推进康养产业布局，大力推进康养生态建设工程，不断提升养老服务能力。

在养老金融大赛道，中小保险机构又有怎样的切入点？

德华安顾人寿总经理助理肖萍对《证券日报》记者表示，在人口老龄化趋势日益严峻的形势下，德华安顾人寿主动选择老年人市场作为细分市场并进行差异化经营，及早布局并确定了“银发市场”策略。2024年，保险业仍要坚持“保险回归保障本源”，持续聚焦老年人实际的健康和养老需求，开发更多适合不同人群的养老保险及健康险产品，提供创新与个性化的保险方案。同时，保险业要加强与养老服务的整合，中小险企可通过异业联盟形式与养老服务提供方合作，满足多元化养老需求。

在周瑾看来，在养老金融大赛道上，人身险公司要更好发挥自身优势，必须遵循保险经营的底层逻辑，对目标客户进行精准识别和定位，并在此基础上，洞见、挖掘客户差异化需求，并定制相应的产品与服务。这要求保险公司从需求发现、产品设计、精算风控、运营服务等方面全方位打造能力体系。

(责编：罗知之、陈键)

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